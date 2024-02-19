В ВСУ назвали главную причину потери Авдеевки

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Украина потеряла Авдеевку из-за совершенствования тактики ВС РФ, об этом сообщил пожелавший остаться анонимны украинский офицер в интервью для «Страна.ua».
«Главная причина — россияне научились изолировать поле боя. То есть уничтожать нашу логистику. В итоге наши подразделения на «передке» не получали в нужном количестве пополнение и боеприпасы. И постепенно силы истощались, образовывались бреши», — сообщил украинский боец.По его словам, россияне обладают заметным преимуществом в сфере артиллерии, и перебить эту брешь в украинской броне не выходит даже при помощи беспилотников.
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