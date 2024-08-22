Поврежденный боевиками ВСУ паром в порту «Кавказ» затонул

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Атакованный боевиками ВСУ паром с топливом в порту «Кавказ» на Кубани затонул, говорится в сообщении оперштаба Краснодарского края в Telegram-канале.
«В результате полученных повреждений паром в акватории порта «Кавказ» затонул. Очагов возгорания на территории самого порта нет», — уточнили в оперштабе.Ранее сообщалось, что Киев атаковал железнодорожный паром, на котором находились 30 топливных цистерн. На месте происшествия работают оперативные службы. В указанный район направили пожарный поезд. Движение по Крымскому мосту перекрыто.
Возгоранию присвоили третью степень сложности. Перед этим о дыме со стороны Таманского полуострова сообщали юзеры в интернете, но на тот момент информацию официально не подтверждали.
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Никита Кротов