В Одессе признали годным к военной службе инвалида со слабоумием

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Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Одессе силой привезли в свой отдел инвалида со слабоумием. Похоже, не только он имел право на такой диагноз, потому что потом мужчину признали годным к военной службе.
Об этом написал в своём телеграм-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Он напомнил о рассказе своего коллеги-парламентария Георгия Мазурашу о том, что в начале августа одесские военкомы уже пытались мобилизовать другого жителя Одессы с диагностированной шизофренией. Сотрудников ТЦК, признавших годным к службе инвалида, депутат назвал «организованной преступной группировкой».
По словам Дмитрука, мужчину трое суток держали в военкомате, после чего отпустили, предварительно заставив подписать какую-то бумагу и велев явиться 2 сентября. Депутат рассказал, что мужчина из детдома, страдает выраженным слабоумием, не умеет даже писать и читать, но «бандитов из ТЦК это не остановило».
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