В Британии призвали ВСУ вывести войска из южной части Донбасса

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ВСУ должны покинуть территорию на юге Донбасса из-за катастрофического положения. Так считает британский эксперт Александр Меркурис.
«Вся ситуация с украинской группировкой войск на юге Донбасса выглядит катастрофической. Повторяю еще раз: я думаю, что украинцы должны понять и признать этот факт и вывести свои войска без промедлений», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube.
Он подчеркнул, что армия России развивает активное наступление западнее освобожденной Красногоровки и быстро продвигается по направлению к Курахово. Меркурис предупредил, что силы ВС РФ очень быстро могут оказаться Кураховского водохранилища.
Ранее глава МВД Украины Юрий Луценко заявил, что утерянные украинскими войсками военные позиции в Красноармейске откроют российской армии дорогу в тыл ВСУ в Запорожье. По его словам, Селидово и Курахово приговорены.
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Элина Позднякова