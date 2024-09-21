Силы ПВО за ночь уничтожили 101 дрон над российскими регионами

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Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили 101 украинский дрон. Об этом сообщили в Минобороны России.
Большая часть уничтоженных дронов (53) была зафиксирована в Брянской области, ещё 18 вражеских аппаратов ликвидировали над Краснодарским краем, 16 — над акваторией Азовского моря.
В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что пять БПЛА были сбиты над Калужской областью, по три дрона над Тверской и Белгородской областями, по одному дрону над Смоленской, Курской областями и Республики Крым.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что пять БПЛА были сбиты над Калужской областью, по три дрона над Тверской и Белгородской областями, по одному дрону над Смоленской, Курской областями и Республики Крым.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова