Появилась информация, на каком направлении ВСУ сталкиваются с наибольшими потерями

16 февраля 2026, 07:31

РИА Новости: ВСУ несут большие потери на Харьковском направлении

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Подразделения Государственной пограничной службы Украины сталкиваются с серьезными потерями в Харьковской области. Наибольшие фиксируют в 1-м пограничном отряде, который находится в районе Малой Волчьей. Об этом пишет РИА Новости.