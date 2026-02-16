Появилась информация, на каком направлении ВСУ сталкиваются с наибольшими потерями
Подразделения Государственной пограничной службы Украины сталкиваются с серьезными потерями в Харьковской области. Наибольшие фиксируют в 1-м пограничном отряде, который находится в районе Малой Волчьей. Об этом пишет РИА Новости.
По информации силовых структур, ситуация на этом направлении остается крайне напряженной. Пограничники продолжают выполнять свои задачи, несмотря на тяжелые условия. Местные жители сообщают о постоянных столкновениях и обстрелах, что усугубляет положение.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
