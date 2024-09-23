Появилась информация о боях близ Часова Яра

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Российские военные штурмовых подразделений Вооруженных сил РФ рассказали о боях, которые ведутся близ населенного пункта Часов Яр. Их слова приводят «Известия».
По словам военных, окрестности Часова Яра в последнее время все чаще оказываются под огнем зажигательных смесей боевиков Вооруженных сил Украины, которые они сбрасывают с БПЛА.
Как добавляет издание со слов солдат, основным является маскировка. Отмечается, что если военный хорошо замаскирован, противнику будет сложно обнаружить его и отработать по нему артиллерией.
Российские бойцы пояснили, что вытеснение боевиков позволит ВС РФ взять под контроль не только сам Часов Яр, но и прилегающие к нему населенные пункты.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Как добавляет издание со слов солдат, основным является маскировка. Отмечается, что если военный хорошо замаскирован, противнику будет сложно обнаружить его и отработать по нему артиллерией.
Российские бойцы пояснили, что вытеснение боевиков позволит ВС РФ взять под контроль не только сам Часов Яр, но и прилегающие к нему населенные пункты.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова