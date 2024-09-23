Волонтер из Суджи вывезла из приграничья больше тысячи беженцев

Вооружённые силы Украины (ВСУ) не имеют достаточных ресурсов для того, чтобы осуществить прорыв к Курской атомной электростанции. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.