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Учительница музыки из Суджи, Яна Чайкина, эвакуировала свыше тысячи беженцев из-под Курска. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что Яна никогда не была связана с военными структурами, однако с начала специальной военной операции приняла решение собирать гуманитарную помощь для гражданских и военных.
По ее словам, в начале августа она забрала старшего сына, который гостил у её родителей в Курск. Затем Яна планировала забрать маму, но в город её не пропустили. Позже девушка узнала, что часть дороги уже находилась под полным контролем дронов-камикадзе противника.
Однако она смогла попасть в город чуть позже. С тех пор девушка вместе с другими добровольцами вывозит беженцев из самых опасных районов приграничья. По ее словам, администрация предоставила им бронированный автомобиль, который пригодился.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
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По ее словам, в начале августа она забрала старшего сына, который гостил у её родителей в Курск. Затем Яна планировала забрать маму, но в город её не пропустили. Позже девушка узнала, что часть дороги уже находилась под полным контролем дронов-камикадзе противника.
Однако она смогла попасть в город чуть позже. С тех пор девушка вместе с другими добровольцами вывозит беженцев из самых опасных районов приграничья. По ее словам, администрация предоставила им бронированный автомобиль, который пригодился.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
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Дарья Осипова