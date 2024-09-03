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Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили за день на курском направлении различную технику Вооруженных сил Украины, в том числе американскую. Об этом он проинформировал в своем Telegram-канале.
Алаудинов похвалил бойцов 2-й бригады специального назначения, 11-й десантно-штурмовой бригады и 165-й. По его словам, была уничтожена одна ББМ Stryker (американская), РСЗО RAK-12 (хорватская), станция РЭБ, ЗРК «Тунгуска». Помимо этого, был уничтожен пункт БПЛА, одна САУ, миномет 120-й, пункт управления БПЛА, артиллерийское орудие, два пикапа, а также один миномет.
Командир добавил, что украинские военные на Курском направлении несут большие потери.
По данным Минобороны, потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 350 человек и 14 единиц бронетехники. За прошедший день были отражены шесть украинских атак в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Комаровка и Черкасское Поречное.
Ранее боец спецназа рассказал, что бронетехнику США непросто уничтожить. По его словам, американская техника очень крепкая, у нее не так-то много уязвимых мест. Поэтому важно не только виртуозно пилотировать дрон, но и знать матчасть — куда именно ударить.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
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Командир добавил, что украинские военные на Курском направлении несут большие потери.
По данным Минобороны, потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 350 человек и 14 единиц бронетехники. За прошедший день были отражены шесть украинских атак в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Комаровка и Черкасское Поречное.
Ранее боец спецназа рассказал, что бронетехнику США непросто уничтожить. По его словам, американская техника очень крепкая, у нее не так-то много уязвимых мест. Поэтому важно не только виртуозно пилотировать дрон, но и знать матчасть — куда именно ударить.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
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Дарья Осипова