Появилась информация о протестах и наказаниях в 127-й бригаде ВСУ
Российские силовые структуры заявили о массовом неповиновении среди военнослужащих 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ на харьковском направлении. По их версии, недовольство в подразделении связано с незаконными денежными сборами.
В беседе с ТАСС источник утверждал, что руководство бригады утрачивает контроль над личным составом. По его словам, командование выявляет инициаторов протестов с помощью специально назначенных людей.
Собеседник агентства сообщил, что предполагаемых зачинщиков избивают, после чего помещают в ямы. Независимого подтверждения этой информации нет.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: