Появилась информация о протестах и наказаниях в 127-й бригаде ВСУ

28 сентября 2026, 09:07

ТАСС: зачинщиков протестов в бригаде ВСУ избивают и отправляют в ямы

Фото: iStock/Irina Piskova

Российские силовые структуры заявили о массовом неповиновении среди военнослужащих 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ на харьковском направлении. По их версии, недовольство в подразделении связано с незаконными денежными сборами.