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Появилась информация о протестах и наказаниях в 127-й бригаде ВСУ

ТАСС: зачинщиков протестов в бригаде ВСУ избивают и отправляют в ямы
Фото: iStock/Irina Piskova

Российские силовые структуры заявили о массовом неповиновении среди военнослужащих 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ на харьковском направлении. По их версии, недовольство в подразделении связано с незаконными денежными сборами.



В беседе с ТАСС источник утверждал, что руководство бригады утрачивает контроль над личным составом. По его словам, командование выявляет инициаторов протестов с помощью специально назначенных людей.

Собеседник агентства сообщил, что предполагаемых зачинщиков избивают, после чего помещают в ямы. Независимого подтверждения этой информации нет.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Дарья Осипова

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