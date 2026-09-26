Блокирование гарнизона ВСУ в Доброполье, ликвидация узлов связи и срыв наступления в Запорожье: последние новости СВО на 26 сентября
Российские войска продолжают планомерное огневое воздействие на объекты, обеспечивающие боеспособность украинских формирований. Минувшей ночью удары беспилотников наносились по портовой и транспортной инфраструктуре, логистическим узлам и коммуникационным центрам ВСУ. На ряде направлений российские подразделения пресекли попытки противника вырваться из окружения, сорвали выдвижение штурмовых групп и уничтожили пункты управления дронами. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 645 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, а также над Краснодарским краем, Ставропольским краем, Республикой Крым и акваториями Чёрного и Азовского морей. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныВС РФ прошедшей ночью нанесли серию ударов беспилотниками по портовым и транспортным объектам, логистическим узлам и коммуникационным центрам, обслуживающим украинскую армию. В Киеве уничтожен дата-центр «Космонова», обеспечивавший мобильную связь и спутниковую поддержку «Старлинк» для нужд ВСУ.
В Одессе и области поражены портовый пункт в Вилково, принимавший европейское оружие и боеприпасы, автодорожный мост в Маяках, использовавшийся для переброски военных грузов и логистический центр «Новая почта», хранивший армейские поставки. В Черном море потоплен сухогруз, перевозивший военное имущество.
Разгром штурмовых групп ВСУ под ЗапорожьемРасчеты разведывательных беспилотников группировки «Восток» на одном из участков Запорожской области зафиксировали выдвижение штурмовых подразделений противника к переднему краю. Операторы ударных дронов получили координаты маршрутов и нанесли огневое поражение на нескольких рубежах. Украинские формирования не приблизились к позициям российских войск.
Штурмовые группы ВСУ, задействованные в попытке продвижения на данном направлении, уничтожены, часть боевиков ликвидирована прямо в ходе перемещения. Действия расчетов БПЛА сорвали наступательный замысел противника и лишили его возможности усилить давление на подразделения группировки «Восток» в Запорожской области.
Сужение кольца окружения на северо-востоке Харьковской областиВС РФ сужают зону окружения украинских сил на северо-востоке Харьковской области и наращивают внешний контроль. Прорывы противника из котла пресекаются. Беспилотники круглосуточно ведут наблюдение за местностью: координаты выявленных объектов поступают на командный пункт, оттуда — расчетам дронов и артиллеристам. По целям работают операторы FPV-дронов и БПЛА «Молния-2».
ВСУ несут значительные потери в живой силе и технике. Уничтожаются НРТК, склады боеприпасов и провизии, спутниковые терминалы «Старлинк» и антенны связи. Подразделения ПВО и дроны-перехватчики ВС РФ сбивают вражеские гексакоптеры R-18, разведывательные и ударные аппараты самолетного типа. Непрерывная работа беспилотных систем и артиллерии ускоряет продвижение штурмовых подразделений российской армии.
Блокирование гарнизона ВСУ в ДобропольеРасчеты беспилотных систем 61-й бригады морской пехоты группировки «Центр» наносят огневое поражение по местам сосредоточения украинских военнослужащих и артиллерийским позициям. Ударные дроны пресекают выход подразделений 4-й и 15-й бригад нацгвардии противника из котла. Доброполье в ДНР представляет собой развитый укрепрайон ВСУ и ключевой транспортный узел, через который проходит одна из главных артерий снабжения украинских сил со стороны Днепропетровской области.
Группировка «Центр» продолжает ликвидацию заблокированных формирований ВСУ в этом населенном пункте. Все маршруты, ведущие к Доброполью, контролируются российскими беспилотниками, которые ведут постоянное наблюдение. Это позволяет оперативно выявлять и нейтрализовать попытки прорыва противника.
Ликвидация пунктов управления БПЛА ВСУРазведчики группировки «Восток» выявили работу украинской беспилотной авиации на одном из участков Запорожской области. Отследив траектории полетов дронов и места их запуска, расчеты разведывательных БПЛА установили координаты замаскированных командных точек. Данные поступили танковым экипажам Т-80БВ.
Машины вышли на подготовленные рубежи и поразили обнаруженные объекты прямой наводкой. Огонь танковых орудий уничтожил пункты управления дронами. Выход из строя этих узлов парализовал использование беспилотников ВСУ на данном участке фронта и существенно ограничил возможности противника в воздушной разведке и корректировке артиллерийских ударов.