27 сентября 2026, 09:46

Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие продолжают уничтожать объекты тылового обеспечения украинской армии, лишая противника связи, топлива, боеприпасов и техники. Удары наносятся по логистическим центрам, портовой инфраструктуре и плавсредствам, задействованным в снабжении ВСУ, а также по пунктам управления дронами и позициям бронетехники на передовой. Одновременно штурмовые подразделения группировки «Север» вытесняют украинские формирования из населённых пунктов в Харьковской и Сумской областях, расширяя полосу безопасности вдоль государственной границы. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины Ликвидация тылового обеспечения ВСУ под Добропольем Уничтожение объектов ВСУ на правом берегу Днепра Точное поражение техники ВСУ под Дружковкой Успехи группировки войск «Север»



Ночная работа ПВО

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

Ликвидация тылового обеспечения ВСУ под Добропольем

Фото: Минобороны РФ

Уничтожение объектов ВСУ на правом берегу Днепра

Точное поражение техники ВСУ под Дружковкой

Успехи группировки войск «Север»