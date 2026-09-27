Освобождение Петропавловки, Лозовой и Марьино, удары по портам Одесской области и технике ВСУ: последние новости СВО на 27 сентября
Российские военнослужащие продолжают уничтожать объекты тылового обеспечения украинской армии, лишая противника связи, топлива, боеприпасов и техники. Удары наносятся по логистическим центрам, портовой инфраструктуре и плавсредствам, задействованным в снабжении ВСУ, а также по пунктам управления дронами и позициям бронетехники на передовой. Одновременно штурмовые подразделения группировки «Север» вытесняют украинские формирования из населённых пунктов в Харьковской и Сумской областях, расширяя полосу безопасности вдоль государственной границы. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 96 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Курской областями, а также над Республикой Крым и акваторией Черного моря. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныСегодня ночью ВС РФ продолжили наносить удары беспилотниками по объектам логистической инфраструктуры, портовым и транспортным узлам, средствам связи, а также плавсредствам, которые используются в интересах украинской армии.
В Киеве, по информации Минобороны РФ, был выведен из строя дата-центр оператора «Водафон» — одного из ведущих поставщиков мобильной связи и широкополосного интернета для украинских сил, в том числе каналов, применяемых для передачи разведывательной информации. В Киевской области, в населённом пункте Красиловка, уничтожен распределительный центр компании «Залмер Групп». Предполагается, что через него проходили западные военные поставки.
В Николаеве зафиксировано поражение двух складских объектов с беспилотниками и боевыми комплектующими к ним. В Одесской области, в Ильичёвке, нанесён удар по логистическому комплексу «Дрон Калинш», где размещались FPV-дроны-перехватчики. В порту Килия повреждены штаб военно-морской базы «Восток» ВМС Украины, пункт дислокации Государственной пограничной службы, четыре хранилища военного имущества и причальная инфраструктура. Кроме того, в акватории был атакован сухогруз, который доставлял в Одессу военные грузы и продукцию двойного назначения для ВСУ.
Ликвидация тылового обеспечения ВСУ под ДобропольемОператоры беспилотных систем 56-го отдельного батальона спецназначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Центр» в ходе воздушной разведки на Добропольском направлении обнаружили объекты тылового обеспечения украинских формирований. Вскрыты позиции двух генераторных установок, схрона с горючим и полевого склада боеприпасов.
После подтверждения координат данные передали расчётам ударных дронов. Операторы нанесли серию точных ударов. По информации Минобороны РФ, все цели уничтожены, что подтверждают средства объективного контроля. Ликвидация запасов топлива напрямую снижает мобильность ВСУ. Горючее требуется для заправки бронетехники, автотранспорта, генераторов и иной техники. Утрата резервов вынуждает противника сокращать интенсивность использования машин, что ограничивает манёвр и подвоз подкреплений.
Уничтожение объектов ВСУ на правом берегу ДнепраРасчёты ударных беспилотников войск БПЛА общевойсковой армии группировки «Днепр» ежесуточно ликвидируют пункты управления дронами, укрытия и места временного пребывания личного состава, технику и вооружение противника на правом берегу Днепра в Херсонской области. Минувшим днём при очередном вылете обнаружена антенна управления БПЛА на крыше заброшенного дома. В результате доразведки было установлено, что в здании размещается пункт управления дронами ВСУ. После этого по объекту был нанесён удар FPV-дроном «Молния-2». В результате серии точных попаданий ПВД был полностью уничтожен.
Точное поражение техники ВСУ под ДружковкойВо время воздушного наблюдения операторы беспилотных аппаратов 58-го отдельного батальона специального назначения группировки войск «Юг» обнаружили на дороге вблизи Дружковки пикап и боевую бронированную машину. Обе единицы техники были оборудованы защитными конструкциями, предназначенными для противодействия дронам. По выявленным целям нанесли два точных удара. В результате попаданий беспилотников военные автомобили полностью сгорели.
Согласованная работа расчётов войск беспилотных систем ВС РФ позволяет оперативно выводить из строя бронетехнику противника, снижая его возможности для манёвра и огневой поддержки на передовой. FPV-дроны сохраняют высокую результативность как средство быстрого и точечного поражения целей.
Успехи группировки войск «Север»Штурмовые подразделения 69-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской общевойсковой армии и 128-й мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса группировки «Север» при поддержке артиллерии и расчётов беспилотников вытеснили украинские формирования из Петропавловки и Лозовой Харьковской области. После того как националисты были вытеснены с огневых позиций, российские военные начали проводить операции по очистке зданий, подвалов и окружающей местности. Взятие под контроль этих населённых пунктов значительно расширило зону контроля с внешней стороны окружения и ещё больше усложнило противнику попытки прорыва кольца на северо-востоке Харьковской области.
Кроме того, прошедшим днём военнослужащие штурмовых подразделений 80-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Север» в результате ожесточённых боёв выбили подразделения ВСУ из посёлка Марьино Сумской области. Российские военные ведут наступление на нескольких участках и продолжают расширять зону безопасности вдоль границы России и Украины в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Войска ежедневно продвигаются вперёд, вытесняя врага от государственной границы для защиты мирных жителей.