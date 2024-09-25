Украинский пленный рассказал об отправке солдат ВСУ в Курскую область прямо с полигонов

24 сентября 2024 года Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, категорически отверг возможность переговоров с Россией для урегулирования конфликта в Украине. Он подчеркнул, что «конфликт не может быть решен переговорами» и призвал к активным действиям.