Украинский пленный рассказал об отправке солдат ВСУ в Курскую область прямо с полигонов

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Украинский военный по имени Юрий, который был взят в плен бойцами ВС РФ, рассказал, что солдат Вооруженных сил Украины отправляли для нападения на Курскую область с полигонов. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
По словам Юрия, его бригада была сформирована недавно. Он отметил, что в ней находятся одни старики и больные люди.
Помимо этого, он поделился, что ТЦК ловят на улицах всех, кроме студентов и тех, у кого есть бронь. По его словам, мужчин забирают даже со строек.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что украинские военные убивают и насилуют мирных жителей Курской области. По его словам, у России есть видеоотчеты и все доказательства того, как мирных жителей расстреливают. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По словам Юрия, его бригада была сформирована недавно. Он отметил, что в ней находятся одни старики и больные люди.
«Нас с полигонов всех забрали и на позиции кинули», — сказал пленный из 41-й отдельной механизированной бригады.
Помимо этого, он поделился, что ТЦК ловят на улицах всех, кроме студентов и тех, у кого есть бронь. По его словам, мужчин забирают даже со строек.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что украинские военные убивают и насилуют мирных жителей Курской области. По его словам, у России есть видеоотчеты и все доказательства того, как мирных жителей расстреливают. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова