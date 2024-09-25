Ушедший на фронт учитель истории из Курска погиб при освобождении родной земли

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Учитель истории из Курска, боец сводной артиллерийской группы «Пресса» спецназа «Ахмат» с позывным «Ганс», ушедший на фронт, погиб, защищая свою родную землю. Ранее он дважды был ранен в боях за Курскую область, но все равно вернулся на передовую. Об этом информирует корреспондент РИА Новости.
Последнее интервью боец дал агентству. Мужчина сообщил, что родом из Курска и защищает свою Родину. По его словам, работал он учителем истории и имел собственный детский сад.
Командир с позывным «Сальза» сообщил, что в боях за Курскую область учитель уже дважды получал ранения, но после оказания медицинской помощи вновь возвращался на фронт.
По его словам, Ганс является героем нашего времени. Начинал он с пулемета, затем работал с автоматическим гранатометом, минометом и орудием, а затем управлял танками. Сам «Ганс» делился, что дух бойцов «Ахмата» боевой, и все стремятся только вперед.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
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«Я решил, чтобы хорошо воспитывать детей нужно сначала делать то, чему его учишь. Чтобы был пример. Пример – лучшее средство для воспитания», — рассказал он.
Командир с позывным «Сальза» сообщил, что в боях за Курскую область учитель уже дважды получал ранения, но после оказания медицинской помощи вновь возвращался на фронт.
По его словам, Ганс является героем нашего времени. Начинал он с пулемета, затем работал с автоматическим гранатометом, минометом и орудием, а затем управлял танками. Сам «Ганс» делился, что дух бойцов «Ахмата» боевой, и все стремятся только вперед.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
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Дарья Осипова