Ушедший на фронт учитель истории из Курска погиб при освобождении родной земли

Учитель истории из Курска, боец сводной артиллерийской группы «Пресса» спецназа «Ахмат» с позывным «Ганс», ушедший на фронт, погиб, защищая свою родную землю. Ранее он дважды был ранен в боях за Курскую область, но все равно вернулся на передовую. Об этом информирует корреспондент РИА Новости.