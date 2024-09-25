Украинские дроны атаковали ночью два российских региона

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За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 2 БПЛА над двумя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Один вражеский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над Курской областью, один — над Белгородской областью. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что все попытки Вооруженных сил Украины улучшить позиции под Курском терпят провал. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что все попытки Вооруженных сил Украины улучшить позиции под Курском терпят провал. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова