Появилась информация о том, что сотрудники ТЦК начали охоту возле алкомаркетов

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Сотрудники территориального центра комплектования и полиции провели рейд у магазина алкоголя в Киеве. Об этом информирует украинское издание «Страна.ua».
С середины октября украинские СМИ информируют о масштабных облавах, проводимых военкоматами в развлекательных заведениях по всей Украине. Рейды проходили в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Кроме ночных клубов и баров, также сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы «Океан Эльзы» в Киеве.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания, отмечается, что сотрудники ТЦК совместно с полицией провели проверку документов возле столичного алкомаркета Goodwine. О результатах рейда не сообщается.
Напомним, что мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.
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В сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания, отмечается, что сотрудники ТЦК совместно с полицией провели проверку документов возле столичного алкомаркета Goodwine. О результатах рейда не сообщается.
Напомним, что мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.
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Дарья Осипова