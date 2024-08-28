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Курская АЭС работает штатно после сообщений о найденном снаряде HIMARS. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Росэнергоатоме».
«Станция работает в штатном режиме», — сказали в «Росэнергоатоме».
Ранее сообщалось, что вблизи атомной станции под Курском нашли неразорвавшийся кассетный снаряд, который был начинен 180 поражающими элементами, сотрудники Росгвардии его обезвредили.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
До этого уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что всего в результате массовых обстрелов Вооруженных сил Украины в Курской области ранения получили 11 детей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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