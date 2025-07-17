В Воронежской области от атаки БПЛА пострадали трое несовершеннолетних
В Воронеже три подростка пострадали из-за атаки беспилотников, один из которых врезался в верхние этажи жилого дома. Над городом сбили не менее пяти БПЛА ВСУ, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.
Ранее «Радио 1» передавало, что украинский БПЛА врезался в верхние этажи жилого многоэтажного дома в Воронеже. В соцсетях появились кадры поврежденного здания, из которого шел густой дым.
Повреждения затронули четыре квартиры, предположительно в доме на улице Айвазовского: в одной разрушена стена и выбита оконная рама, в двух других пострадали стекла и фасад, а еще в одной нарушено остекление.
Жильцы одного из подъездов эвакуированы, для них готовят пункт временного размещения.
«К сожалению, в результате попадания фрагментов беспилотника в многоэтажный дом в левобережной части Воронежа пострадали, по предварительной информации, трое несовершеннолетних», — объявил Гусев.Двое подростков, юноши 2009 и 2013 годов рождения, с травмами головы и ссадинами были доставлены в больницу, а девушке 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног оказали помощь на месте.
Гусев уточнил, что опасность атаки дронов ВСУ в регионе все еще сохраняется.