В Воронежской области от атаки БПЛА пострадали трое несовершеннолетних

17 июля 2025, 05:03

Гусев: В Воронежской области от атаки БПЛА ВСУ пострадали трое несовершеннолетних

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Воронеже три подростка пострадали из-за атаки беспилотников, один из которых врезался в верхние этажи жилого дома. Над городом сбили не менее пяти БПЛА ВСУ, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.





Ранее «Радио 1» передавало, что украинский БПЛА врезался в верхние этажи жилого многоэтажного дома в Воронеже. В соцсетях появились кадры поврежденного здания, из которого шел густой дым.



Повреждения затронули четыре квартиры, предположительно в доме на улице Айвазовского: в одной разрушена стена и выбита оконная рама, в двух других пострадали стекла и фасад, а еще в одной нарушено остекление.



Жильцы одного из подъездов эвакуированы, для них готовят пункт временного размещения.





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«К сожалению, в результате попадания фрагментов беспилотника в многоэтажный дом в левобережной части Воронежа пострадали, по предварительной информации, трое несовершеннолетних», — объявил Гусев.