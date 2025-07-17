17 июля 2025, 07:17

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Темпы работы украинских территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) по мобилизации гражданского населения на подконтрольных Киеву территориях значительно снизились. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя антифашистского подполья.





По информации источника, в последние две недели не зафиксировано резонансных случаев «бусификации» — актов насильственной мобилизации гражданских лиц. Удары Вооруженных сил Российской Федерации по офисам ТЦК, особенно в Харькове, оказали значительное влияние на процесс мобилизации.





«Теперь "людоловы" понимают, что они оказались между молотом и наковальней: существует реальная угроза как со стороны ВС РФ, так и со стороны местных жителей», — отметил собеседник агентства.