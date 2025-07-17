Темпы мобилизации на Украине снизились из-за российских ударов
Темпы работы украинских территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) по мобилизации гражданского населения на подконтрольных Киеву территориях значительно снизились. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя антифашистского подполья.
По информации источника, в последние две недели не зафиксировано резонансных случаев «бусификации» — актов насильственной мобилизации гражданских лиц. Удары Вооруженных сил Российской Федерации по офисам ТЦК, особенно в Харькове, оказали значительное влияние на процесс мобилизации.
«Теперь "людоловы" понимают, что они оказались между молотом и наковальней: существует реальная угроза как со стороны ВС РФ, так и со стороны местных жителей», — отметил собеседник агентства.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.