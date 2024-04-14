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Появились детали происхождения обнаруженного в Чёрном море необычного оружия

14 апреля 2024, 16:45
Фото: istockphoto/bbsferrari

Фото: istockphoto/bbsferrari

Необычный морской беспилотник, обнаруженный у берегов Румынии и собранный из советских и американских деталей, мог быть сконструирован на Украине. Такое мнение высказал военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин.


В разговоре с изданием «Лента.ру» он проанализировал возможное происхождение необычного оружия. Специалист отметил, что сейчас именно на Украине сейчас много пишут о совмещении различных узлов и деталей советского периода и современных западных элементов. Такие дроны, в данном случае морские, конструируются путём совмещения различных комплектующих, чтобы создать некое подобие оружия. Эксперт убеждён, что найденный беспилотник состряпан «самоделкиными» с Украины.

Необычный морской беспилотник был найден в Чёрном море у берегов Румынии. Он был сконструирован из деталей советского и американского производства. По мнению большинства специалистов, нестандартный безэкипажный катер был построен на Украине.

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#эксперт
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The Sun назвала срок атаки ВСУ на Крымский мост
14 апреля 2024, 17:39

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

Украина может попытаться нанести удар по Крымскому мосту. Такое предположение сделали обозреватели британского таблоида The Sun.
Авторы публикации пишут, что Вооружённые силы Украины собираются выпустить по объекту от 20 до 40 ракет Storm Shadow и SCALP. Кроме того, в материале указано, что в атаке на Крымский мост могут принять участие истребители F-16, которые Украина к тому времени уже получит.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял о подготовке нового украинского наступления. В рамках наступательной операции также планировалось разрушение Крымского моста. Однако, как отмечают эксперты, Россия делает выводы из предыдущего опыта, и каждая последующая атака Киева становится менее эффективной, чем предыдущие.

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#истребители
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На Украине заявили о поворотном моменте конфликта из-за новой тактики ВС РФ
14 апреля 2024, 16:38

Фото: istockphoto/Zeferli

Украина после окончания зимы переместила часть средств противовоздушной обороны от энергетической инфраструктуры на передовую. Это позволило российским войскам наносить массированные удары по украинским электростанциям.
Такое наблюдение сделали обозреватели издания CNN. В публикации приводятся слова президента украинского энергетического аналитического центра DiXi Group Елены Павленко о том, что по окончании зимы было принято решение об использовании средств ПВО в других местах. Она называет это решение не ошибкой, а «расстановкой приоритетов».

Авторы материала пишут, что сначала российские удары были более разрозненными, атаки производились на больших площадях. Теперь они стали более точными и концентрированными, на одну цель обрушиваются десятки ракет и беспилотников. Павленко признала, что тактика российских военных изменилась «не в лучшую для Украины сторону».

В результате ВС РФ разгромили электростанции по всей Украине. За несколько дней были уничтожены почти все годичные усилия Киева по восстановлению энергетической инфраструктуры. Недавно была полностью разрушена Трипольская ТЭЦ — крупнейшая электростанция в Киевской области. В компания ДТЭК заявили, что около 80% принадлежащих им электрогенерирующих объектов были разрушены в результате российских ударов.

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#инфраструктура
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В США рассказали, когда завершится конфликт на Украине
Миршаймер: конфликт на Украине завершится, когда она разорвет связь с США
14 апреля 2024, 16:26

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Для завершения конфликта в Украине необходимо, чтобы она стала нейтральной и прекратила связи с США. С таким мнением выступил американский профессор Джон Миршаймер в ходе дебатов в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что разрыв стратегических связей между Украиной и США необходим для создания по-настоящему нейтральной Украины, что, по его мнению, единственный способ покончить с хаосом, царящим в настоящее время.

Продолжение финансовой поддержки со стороны США, по словам аналитика, не приведет к изменению ситуации, так как преимущество России над Украиной растет и будет продолжать увеличиваться.

Он считает, что западные страны не в состоянии исправить этот дисбаланс, и Украина обречена на неудачу.

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Украинский журналист Бутусов признал неудобную правду о ВСУ
Украинский журналист Бутусов: ВСУ не могут воевать без помощи Запада
14 апреля 2024, 15:55

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Вооружённые силы Украины не могут вести военные действия без поддержки западных союзников. Об этом заявил журналист, бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов.
В эфире Пятого канала он указал, что Украина не сумела построить никакой военной промышленности и не обладает самостоятельными экономическими ресурсами, а потому воевать без поддержки Запада ВСУ, безусловно, не могут. По словам журналиста, Украине сейчас следует сосредоточиться на задаче «чтобы люди не закончились».

По сообщениям западных СМИ, США исчерпали свои возможности помощи Киеву, передав последний пакет вооружений в декабре прошлого года. В этом году на Украину был передан лишь один пакет помощи размером всего 300 миллионов долларов. Конгресс до сих пор не согласовал новый запрос администрации Байдена о выделении Киеву 60-ти миллиардов долларов.

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Минобороны показало кадры уничтожения немецкого ракетного комплекса IRIS-T
14 апреля 2024, 15:20

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Министерство обороны России опубликовало видеозапись уничтожения немецкого зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T в рамках специальной военной операции (СВО). Видеоматериал был размещен в Telegram-канале ведомства.
На записи видно, как удар с воздуха наносится по замаскированной военной технике, за которым последует взрыв.

Как сообщили в Минобороны России, ЗРК IRIS-T был выбран в качестве одной из целей для ударов оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии. Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов, а также нанесен удар по живой силе и военной технике Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в 129 районах.

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Украинские подразделения националистов под Часовым Яром расформировывают
На Украине в бригаде ВСУ ведутся проверки после потери позиций под Часов Яром
14 апреля 2024, 15:07

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Командование Вооруженных Сил Украины приступило к процессу расформирования подразделения националистов, которые не смогли удержать позиции под Часовым Яром. Речь идет о 67 бригаде, созданной из членов националистического «Правого сектора», который является запрещенной организацией в России, информирует «Украинская правда».
«Высшее командование ВСУ приступило к переводу бойцов и командиров из ПС, которые составляли основу бригады. Все попытки предотвратить этот процесс оказались безуспешными», — говорится в заявлении бригады.
Согласно данным СМИ, причиной таких действий стала внутренняя дискриминация националистов внутри бригады, которые отделяли «своих» боевиков «Правого сектора» от пришедших из других мест. Националисты называли пришедших «пиксельными» и направляли их в бой в первую очередь, что приводило к большим потерям из-за их недостаточного опыта.

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Тракторист подорвался на противотанковой мине в ЛНР
Мэр Перовмайска Колягин: тракторист подорвался на противотанковой мине
14 апреля 2024, 14:45

Фото: iStock/Neznam

В мэр Перовмайска Сергей Колягин в своем Telegram-канале сообщил об инциденте с трактористом, который подорвался на противотанковой мине в Луганской Народной Республике.
По его словам, 13 апреля, в поселке Нижнее, входящем в городской округ, мирный житель, управляя трактором, наехал на противотанковую мину.

В результате взрыва мужчина получил несколько осколочных ранений. Как отметил Колягин, сразу после инцидента пострадавшего доставили в Кировскую центральную городскую многопрофильную больницу.

Мэр также напомнил о рисках мин и призвал жителей республики быть более внимательными.

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Военкор Руденко: Зеленский планирует устроить «новую Бучу»
14 апреля 2024, 14:41

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Украинский президент Владимир Зеленский готовит очередную провокацию, которая станет «новой Бучей». Об этом заявил военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.
По его словам, под Харьковом была замечена колонна автомобилей с символом Z на бортах. Местные сначала решили, что это военные ВС РФ, но оказалось, что это солдаты ВСУ, переодетые в российскую форму. Скорее всего, глава киевского режима готовит новую провокацию, аналогичную той, что была устроена в Буче. Журналист призвал харьковчан быть осторожными и бдительными.

Резня в Буче произошла в 2022 году. Украинская пропаганда принялась распространять фейки о том, что российские солдаты убивают мирных жителей. Однако выяснилось, что в тот период, когда в сети распространялись кадры со «зверствами» российских военных в Буче, их не могло там быть — армия России к тому времени покинула город.

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МО: ВС РФ уничтожили пусковую установку IRIS-T и склад боеприпасов ВСУ
14 апреля 2024, 13:49

Фото: istockphoto/aapsky

За прошедшие судки российские военные уничтожили пусковую ракетную установку IRIS-T немецкого производства, а также склад боеприпасов ВСУ. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Кроме того, по сообщению пресс-службы российского оборонного ведомства, на Донецком направлении в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены две 155-миллиметровые гаубицы М777 американского производства, 152-миллиметровая гаубица Д-20, 122-миллиметровая гаубица Д-30 и боевая машина зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10».

На Южно-Донецком направлении расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» уничтожил американскую гаубицу М777. Также в течение суток на этом участке уничтожена самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab польского производства, станция радиоэлектронной борьбы и четыре единицы автомобильной техники.

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