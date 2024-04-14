Появились детали происхождения обнаруженного в Чёрном море необычного оружия

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Необычный морской беспилотник, обнаруженный у берегов Румынии и собранный из советских и американских деталей, мог быть сконструирован на Украине. Такое мнение высказал военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин.
В разговоре с изданием «Лента.ру» он проанализировал возможное происхождение необычного оружия. Специалист отметил, что сейчас именно на Украине сейчас много пишут о совмещении различных узлов и деталей советского периода и современных западных элементов. Такие дроны, в данном случае морские, конструируются путём совмещения различных комплектующих, чтобы создать некое подобие оружия. Эксперт убеждён, что найденный беспилотник состряпан «самоделкиными» с Украины.
Необычный морской беспилотник был найден в Чёрном море у берегов Румынии. Он был сконструирован из деталей советского и американского производства. По мнению большинства специалистов, нестандартный безэкипажный катер был построен на Украине.
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Александр Бойцов