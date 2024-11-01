Появились кадры атаки БПЛА ВСУ территории нефтебазы в Ставрополье

Фото: istockphoto/Distortion Media
Украинский беспилотник упал на территорию нефтяной базы в городе Светлоград Ставропольского края. Боезапас БПЛА сдетонировал, после чего на предприятии начался пожар.
Момент атаки попал на видео, которое опубликовал телеграм-канал Baza. На кадрах можно увидеть яркую вспышку после падения дрона, разлетающиеся искры и начало возгорания. Скорее всего, беспилотник упал неподалёку от резервуаров с топливом, но не попал непосредственно в них.
По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, в результате атаки никто не пострадал. На месте падения дрона уже работают сотрудники пожарно-спасательной части, представители других экстренных служб и правоохранители.
Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что в ночь на пятницу, 1 ноября, ВСУ пытались атаковать беспилотниками несколько российских регионов. Всего силами ПВО были сбиты 83 БПЛА над территориями Курской, Орловской, Брянской, Белгородской и Воронежской областями, а также над Крымом и Ставропольским краем.
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По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, в результате атаки никто не пострадал. На месте падения дрона уже работают сотрудники пожарно-спасательной части, представители других экстренных служб и правоохранители.
Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что в ночь на пятницу, 1 ноября, ВСУ пытались атаковать беспилотниками несколько российских регионов. Всего силами ПВО были сбиты 83 БПЛА над территориями Курской, Орловской, Брянской, Белгородской и Воронежской областями, а также над Крымом и Ставропольским краем.
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Александр Бойцов