Появились кадры мощного удара ракеты по цели в Броварах

В сети появилось видео мощного удара ракеты по оборонному предприятию на Украине. Об этом сообщает Lenta.ru. В Броварах Киевской области разрушен военный объект.
5 августа в сети появилось видео предполагаемого удара баллистической ракеты по Броварам Киевской области. Ролик, опубликованный Telegram-каналом «Военный осведомитель» («ВО»), демонстрирует показывает момент разрушительного прилета ракеты и следующий за этим взрыв, вызванный российской ракетой «Искандер-М» или корейской KN-23. , предположительно «Искандер-М» или KN-23.
Вечером 5 августа украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Киеве, подтверждая атаки на ключевые военные объекты. По данным издания Shot, целью удара стало оборонное предприятие в районе ТЦ «Терминал».
Напомним, что ранее, в ночь на 1 августа, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударах по железнодорожным складам ВСУ в Белой Церкви и Броварах Киевской области.
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Вечером 5 августа украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Киеве, подтверждая атаки на ключевые военные объекты. По данным издания Shot, целью удара стало оборонное предприятие в районе ТЦ «Терминал».
Напомним, что ранее, в ночь на 1 августа, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударах по железнодорожным складам ВСУ в Белой Церкви и Броварах Киевской области.
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Елена Перлова