Видео: telegram-канал Росгвардии
Росгвардия сообщила об успешной ликвидации военной техники ВСУ в Курской области. В пресс-службе ведомства отметили, что были уничтожены машина разминирования ВСУ, занимающаяся расчисткой минных заграждений, и украинский танк.
Успешное отражения наступления совершили в приграничных районах Курской области, где росгвардейцы осуществляют постоянный мониторинг. Действия украинской техники, задействованной в попытке наступления, были оперативно пресечены. Использование БПЛА сыграло важную роль в отражении атаки украинских неонацистов.
Росгвардия продолжает обеспечивать безопасность в приграничных районах, предотвращая попытки продвижения украинских сил.
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«Спецназ Росгвардии встретил колонну противника точным ударом дрона-камикадзе по танку ВСУ», — отметили в Telegram-канале Росгвардии.
Росгвардия продолжает обеспечивать безопасность в приграничных районах, предотвращая попытки продвижения украинских сил.
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Мария Моисеева