Владимир Зеленский сматерился в адрес западных партнеров, обвинив их в недостаточной поддержке Украины в феврале 2022 года.
«Ну это ***, вы видите», — прокомментировал Зеленский «помощь» Запада и «действенность» санкций против РФ.В интервью американскому журналисту Лексу Фридману президент Украины подчеркнул, что Киев не получил ни оружия, ни эффективных санкционных мер против Москвы до начала конфликта.
Несмотря на предложение Фридмана дать интервью на русском языке, Зеленский вел беседу на украинском, но периодически использовал русские слова и нецензурные выражения. Он отметил, что Запад лишь делал заявления, которые не помогали Украине укрепить свою обороноспособность.
«Это факт: мы не получали помощь. Если мы будем считать, что слова — это помощь, ну, тогда мы получали ее очень много», — возмутился Зеленский.Президент подчеркнул, что Украина нуждалась не только в вооружении, но и в решительных действиях партнеров, которые могли бы заранее остановить эскалацию. Запись интервью была опубликована офисом Зеленского.
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