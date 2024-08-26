Житель Саратова рассказал, что БПЛА «четко направлялся» в сторону соседнего дома

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Житель Саратова рассказал, что украинский БПЛА «четко направлялся» в сторону соседнего дома. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что российскими средствами ПВО был уничтожен украинский БПЛА. В результате атаки пострадали четыре человека. По словам 45-летнего жителя соседнего с высоткой дома, сначала был один взрыв, как будто сработало ПВО.
Мужчина отметил, что из соседних домов вышли люди. По его словам, соседи приносили жителям пострадавшей высотки обувь и одежду, чтобы те могли одеться, так как выбежали на улицу в том, в чем спали.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Ранее заслуженный спасатель Российской Федерации Коринный Дмитрий Владимирович рассказал, что беспилотник с взрывчатым веществом висеть напротив окна не будет, он прилетит сразу или сделает сброс. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«А второй — я уже в окошко подбежал начал смотреть — потому что услышал характерное жужжание за этим беспилотником. Через какое-то время увидел этот беспилотник, он прям четко направлялся в сторону дома: хлопок, взрыв», — рассказал он.
Мужчина отметил, что из соседних домов вышли люди. По его словам, соседи приносили жителям пострадавшей высотки обувь и одежду, чтобы те могли одеться, так как выбежали на улицу в том, в чем спали.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Ранее заслуженный спасатель Российской Федерации Коринный Дмитрий Владимирович рассказал, что беспилотник с взрывчатым веществом висеть напротив окна не будет, он прилетит сразу или сделает сброс. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова