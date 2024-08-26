Раненный в Курской области дедушка перед смертью спел волонтёрам песню — видео

Фото: istockphoto/Rawpixel
В Курской области волонтёры, занимающиеся эвакуацией местных жителей, стали свидетелями трогательной и пробирающей до костей сцены. Раненый дедушка, лёжа на носилках, спел им песню, «чтобы жизнь продолжалась».
Видеозапись последнего выступления несломленного старика опубликовало в своём телеграм-канале издание URA.RU. Позже сердце пожилого мужчины не выдержало. Он скончался в больнице, подписали видео волонтёры, ставшие последними зрителями выступления отважного дедушки, продемонстрировавшего настоящий несгибаемый русский характер своей «гвардейской» песней.
Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ в Курской области расстреливают мирных жителей. В частности, два украинских боевика и не говорящий ни по-русски, ни по-украински иностранный наёмник расстреляли на глазах у младшей сестры девушку, которая назвала их фашистами.
Читайте также:
Раненный в Курской области волонтер вышел из комы и попросился обратно на СВО
Пенсионерка под Курском несколько дней пряталась от ВСУ в канализации
Беженка рассказала, что наемник застрелил девушку, которая назвала его фашистом
Александр Бойцов