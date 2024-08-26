Раненный в Курской области дедушка перед смертью спел волонтёрам песню — видео

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В Курской области волонтёры, занимающиеся эвакуацией местных жителей, стали свидетелями трогательной и пробирающей до костей сцены. Раненый дедушка, лёжа на носилках, спел им песню, «чтобы жизнь продолжалась».