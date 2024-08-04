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Офицер ВСУ с позывным «Алекс» заявил, что российская армия «воюет очень толково» на Торецком направлении. Об этом информирует Telegram-канал «Страна.ua».
Украинский боец рассказал, что штурмы на данном направлении ведутся непрерывно, военная техника практические отсутствует, поэтому БПЛА против таких атак малоэффективны. «Алекс» заключил, что украинской артиллерии работать крайне сложно.
Ранее американский военный эксперт Марк Слебода сообщил, что украинские военные в зоне проведения СВО пытаются сдаться россиянам при любом удобном случае. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее американский военный эксперт Марк Слебода сообщил, что украинские военные в зоне проведения СВО пытаются сдаться россиянам при любом удобном случае. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова