Появились кадры последствий ударов ВС РФ по Харькову

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В Харькове крупный пожар, предположительно, вызванный попаданием российского снаряда. Об этом пишет Telegram-канал «Военное дело».
По одной из версий, пожар вспыхнул на складе одного из торговых центров города, где могли находиться боеприпасы для местной территориальной обороны.
По другой версии, в здание попала ракета украинской системы ПВО.
В настоящее время детали произошедшего уточняются.
Ранее сообщалось, что взрыв также прогремел в Чернигове на севере Украины.
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По другой версии, в здание попала ракета украинской системы ПВО.
В настоящее время детали произошедшего уточняются.
Ранее сообщалось, что взрыв также прогремел в Чернигове на севере Украины.
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Анастасия Чинкова