Появились кадры разрушенного дроном нефтеперерабатывающего завода в Новошахтинске

Фото: iStock/Distortion Media
Появились фотографии с тушением пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске, который был атакован беспилотником. Кадры представил Telegram-канал Baza.
Отмечается, что после прилёта дрона на заводе в Ростовской области загорелись две установки атмосферно-вакуумной «трубчатки» (АВТ).
В результате огонь охватил 50 квадратных метров. На место оперативно прибыли пожарные, которые в течение получаса полностью ликвидировали возгорание.
Однако им приходилось приостанавливать тушение в связи с повторной атакой БПЛА. Как сообщал глава региона Василий Голубев, специалисты были отведены на безопасное расстояние от объекта.
Уточняется, что при пожаре никто не пострадал.
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В результате огонь охватил 50 квадратных метров. На место оперативно прибыли пожарные, которые в течение получаса полностью ликвидировали возгорание.
Однако им приходилось приостанавливать тушение в связи с повторной атакой БПЛА. Как сообщал глава региона Василий Голубев, специалисты были отведены на безопасное расстояние от объекта.
Уточняется, что при пожаре никто не пострадал.
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Анастасия Чинкова