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Боец ВСУ из 47-й отдельной механизированной бригады сдался в плен военным российской группировки «Центр». Кадры публикует Telegram-канал «Работайте, братья!».
«При себе у солдата была американская винтовка M16 канадского производства, пара гранат и листовка, призывающая к сдаче в плен, которую он нашел в лесополосе. Именно эта листовка побудила его прийти к мысли, что пора заканчивать эту войну и сдаться российским бойцам», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что подобный случай демонстрирует эффективность психологической работы и тактической подготовки российских бойцов. Военный ВСУ начинают чаще осознавать бессмысленность сопротивления и сдаются в плен, чтобы остаться в живых.
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Элина Позднякова