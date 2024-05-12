Появились кадры спасения из-под развалин дома в Белгороде очередного выжившего

Видео: пресс-служба МЧС РФ
Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов у разрушенного дома в Белгороде, пытаясь найти выживших. Пресс-служба ведомства опубликовала кадры эвакуации мужчины, которого обнаружили после долгих часов поисков.
Сразу после обрушения подъезда десятиэтажного дома после попадания украинской ракеты на место прибыли спасатели и приступили к разбору завалов. После того, как прямо на сотрудников МЧС упала крыша повреждённого строения, три человека, работавшие внизу, получили ранения. Тем не менее, остальные спасатели продолжили свои поиски в развалинах, время от времени устраивая «минуту тишины», когда останавливаются все работы и все замирают, прислушиваясь и надеясь услышать под обломками здания голоса выживших.
Одному из них повезло — раненного мужчину услышали, откопали и сумели извлечь из-под развалин, избежав новых обрушений. Пострадавшего немедленно зафиксировали на носилках, погрузили в скорую помощь и отправили в медицинское учреждение. Поиски выживших продолжаются.
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Александр Бойцов