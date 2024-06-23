Появились кадры удара четырьмя российскими ФАБ-500 по пункту управления ВСУ

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Российские военные нанесли удар по пункту управления Вооружённых сил Украины на Херсонском направлении. Для атаки использовались четыре фугасные авиационные бомбы — ФАБ-500.
Видеозапись удара по украинским позициям и его разрушительных последствий опубликовал телеграм-канал «Архангел спецназа». На кадрах видно, как четыре авиабомбы точно ложатся в цель одна за другой. От взрывов несколько зданий за считанные секунды превращаются в руины. В небо поднимаются клубы дыма. Пункт управления ВСУ, судя по всему, был расположен на берегу Днепра.
ФАБ-500 — это пятисоткилограммовая авиационная бомба с фугасной боеголовкой. Она поражает цель взрывом, осколками корпуса и ударной волной. Такие снаряды наиболее мощные и обладают универсальным поражающим действием среди авиабомб основного назначения. ФАБ-500 несёт в себе около 200 килограммов взрывчатки.
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Александр Бойцов