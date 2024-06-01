Появились кадры удара ВС РФ по украинскому Стрыю

На линии фронта сразу на нескольких направлениях зафиксированы ожесточённые сопротивления. ВС РФ идут в наступление на Донецком направлении и отражают атаки ВСУ на Времьевском участке. О том, где продвинулись российские войска читайте в материале «Радио 1».