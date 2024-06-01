Появились кадры удара ВС РФ по украинскому Стрыю

Фото: iStock/dzika_mrowka
Зарево от взрыва во время ночной атаки по населённому пункту Стрыя в Львовской области Украины попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».
На кадрах видно, как ночное небо два раза озаряется яркой вспышкой.
Отмечается, что целью удара ВС РФ по пригороду Стрыи было крупнейшей в Европе газохранилище.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар по украинским энергетическим объектам. Обстрелы велись дронами «Герань». На некоторых участках фронта к ним подключались ракеты «Калибр» и «Кинжал».
Как уведомлял украинский энергохолдинг «ДТЭК», в результате ночных обстрелов были повреждены две тепловые электростанции. Во время атаки никто не пострадал.
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Отмечается, что целью удара ВС РФ по пригороду Стрыи было крупнейшей в Европе газохранилище.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар по украинским энергетическим объектам. Обстрелы велись дронами «Герань». На некоторых участках фронта к ним подключались ракеты «Калибр» и «Кинжал».
Как уведомлял украинский энергохолдинг «ДТЭК», в результате ночных обстрелов были повреждены две тепловые электростанции. Во время атаки никто не пострадал.
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Анастасия Чинкова