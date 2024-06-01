Контратака ВСУ в Волчанске, штурмы ВС РФ в Вербовом: последние новости СВО

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На линии фронта сразу на нескольких направлениях зафиксированы ожесточённые сопротивления. ВС РФ идут в наступление на Донецком направлении и отражают атаки ВСУ на Времьевском участке. О том, где продвинулись российские войска читайте в материале «Радио 1».
Харьковское направление
Тяжелые бои идут севернее Липцев, сообщает телеграм-канал «Два майора». Российские войска выявляют и уничтожают технику и скопления живой силы ВСУ в приграничных районах Харьковской области, нанося урон переброшенным резервам противника.
Активное противостояние зафиксировано в Волчанске в районе многоэтажек. Противник предпринимает попытки контратаковать. На Липцовском направлении ВСУ обороняются в лесополосах и лесных массивах между н.п. Глубокое и Лукьянцы.
Бахмутское направление
Донецкое направление
ВС РФ удалось достичь успеха в Красногоровке. Российские войска в ходе боя заняли здание городской администрации в центре города, продолжая наступление в северном направлении.
Времьевское направление
ВСУ находятся под постоянным натиском ВС РФ. В северной и восточной окраинах Старомайорского ВС РФ перешли в наступление. ВСУ атакуют позиции российских войск в Урожайном.
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Часовоярское направление
Передовые подразделения ВС РФ перешли водоканал Северский Донец – Донбасс, по которому ВСУ ранее выстраивали оборону. В микрорайоне «Канал» - бои в высотной застройке. Западнее Авдеевки ВС России продолжают наступать на нескольких участках фронта, расширяется зона контроля у Уманского и Нетайлово.
Запорожское направление
Десантники ВС РФ провели серию успешных атак в районе Вербового. В плен взяты солдаты противника. Западнее ВС РФ заняли несколько опорных пунктов противника в направлении н.п. Щербаки, также сдалось несколько вражеских военнослужащих. Ранее бои под Щербаками носили позиционный характер.
Херсонское направление
Российская армия перешла в наступление на островах Фролова, Нестрига, а также в островной зоне Казачьи Лагери – Корсунка. Украинские военные ведут огонь по позициям ВС РФ и мирному населению в с. Каиры Горностаевского муниципального округа и н.п. Днепряны.
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Анастасия Хохлова