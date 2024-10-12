Ценный груз был уничтожен при ударе ВС РФ по контейнеровозу в Одессе

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Очень ценный груз был уничтожен при ударе российским ракетным комплексом «Искандер-М» по прибывшему из Европы в порт Одессы контейнеровозу. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).
Отмечается, что удар был произведён во время разгрузки судна Shui Spirit. Оно прибыло под флагом Панамы из румынского порта Констанца. На его борту находилось переданное Западом вооружение для армии Украины.
По данным издания, при попадании ракеты в контейнеровоз произошла вторичная детонация, в результате которой затонули два катера пограничной службы Украины.
Ранее также сообщалось, что ударом были уничтожены снаряды для систем противовоздушной обороны (ПВО), цистерны с топливом и инженерное оборудование.
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По данным издания, при попадании ракеты в контейнеровоз произошла вторичная детонация, в результате которой затонули два катера пограничной службы Украины.
Ранее также сообщалось, что ударом были уничтожены снаряды для систем противовоздушной обороны (ПВО), цистерны с топливом и инженерное оборудование.
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Анастасия Чинкова