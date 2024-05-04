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Российские военные из группировки «Центр» уничтожили очередной американский танк Abrams на Авдеевском направлении. Сначала бронемашину накрыли точным попаданием управляемого снаряда «Краснополь», а затем добили сбросами квадрокоптеров.
Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видеозапись, на которой видно, как танк полыхает. На подмогу Abrams выехала бронемашина Bradley, однако и она была уничтожена точным попаданием боеприпаса, сброшенного с беспилотника. Судя по всему, и танк, и БМП состояли на вооружении элитной 47-й бригады ВСУ «Магура», которая и ранее неоднократно лишалась западной техники на поле боя.
Спешившаяся с подбитой бронемашины пехота противника пыталась укрыться в ближайшей лесополосе, но была уничтожена огнём артиллерии. Западная пресса сообщала ранее, что после потери нескольких танков Abrams ВСУ отвели остальные машины в тыл, так как они оказались слишком уязвимы для российских дронов. Этот танк, видимо, уехать с передовой не успел.
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Александр Бойцов