Появились кадры уничтожения безэкипажного катера с борта вертолета

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Минобороны РФ показало кадры уничтожения безэкипажного катера Вооруженных сил Украины с борта вертолета Ка-27ПС в акватории Черного моря.
Сообщается, что катер был уничтожен из стрелкового оружия.
Ранее в Минобороны докладывали об освобождении российской армией населенного пункта Парасковиевка Донецкой народной республики. ВС РФ поразили живую силу, а также технику 14 соединений украинских националистов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее в Минобороны докладывали об освобождении российской армией населенного пункта Парасковиевка Донецкой народной республики. ВС РФ поразили живую силу, а также технику 14 соединений украинских националистов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова