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Глава областной военной администрации Филипп Пронин написал в своем Telegram-канале, что на Украине в Миргородском районе Полтавской области прозвучали взрывы.
Уточняется, что около 12 часов дня в Полтавской области объявили воздушную тревогу, она продлилась практически час. Иных подробностей случившегося не приводится.
Ранее сообщалось, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области получили повреждения инфраструктурные объекты и аграрное предприятие. Назначенный украинскими властями глава региональной администрации Александр Прокудин отметил, что было зафиксировано попадание в объекты критической и транспортной инфраструктуры.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Ранее сообщалось, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области получили повреждения инфраструктурные объекты и аграрное предприятие. Назначенный украинскими властями глава региональной администрации Александр Прокудин отметил, что было зафиксировано попадание в объекты критической и транспортной инфраструктуры.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова