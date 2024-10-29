Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Произошло опасное сближение Boeing P-8 Poseidon и Су-35 ВКС России над Средиземным морем

Произошло опасное сближение Boeing P-8 Poseidon и Су-35 ВКС России над Средиземным морем

ЦПВС: самолет «коалиции» опасно сблизился с Су-35 ВКС РФ над Средиземноморьем
29 октября 2024, 08:03
Фото: iStock/avstraliavasin

Фото: iStock/avstraliavasin

Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon, принадлежащий проамериканской коалиции, опасно сблизился с российским Су-35 ВКС, который выполнял запланированный полет над Средиземным морем. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Игнасюка, российский летчик проявил высокий профессионализм, своевременно предприняв необходимые меры для предотвращения столкновения.

Кроме того, он сообщил о происшествии в провинции Алеппо, где террористы сбросили два самодельных взрывных устройства с беспилотного летательного аппарата на позиции сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Эрназ. В результате атаки один сирийский военнослужащий получил ранения.



Ранее сообщалось, что в Сирии погиб капитан первого ранга Военно-Морского Флота Николай Михайленко. В понедельник, 21 октября, в Севастополе прошла церемония прощания с офицером. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Эрдоган призвал Россию к защите Сирии от Израиля

Российские ВКС нанесли удары по пунктам боевиков в Сирии

Американский дрон-разведчик MQ-9 опасно сблизился с СУ-35 ВКС РФ над Сирией
#вкс
#рф
#самолет
СК: на посуде семьи, отравившейся под Красноярском, есть следы инсектицида
29 октября 2024, 06:08

Фото: istock/Olga Buntovskih

Эксперты в Красноярске установили, что на посуде семьи из села Красная Сопка, где месяц назад отравились шесть человек, включая четверых детей, найдены компоненты инсектицидного средства.
Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. Трагедия произошла после ужина, включавшего курицу и пельмени, купленные в местном магазине. 21 сентября у всех членов семьи появились признаки сильного пищевого отравления, и вскоре после госпитализации дети 6, 11, 12 и 13 лет скончались в больнице.

«В ходе расследования получены результаты экспертиз, подтверждающих наличие инсектицидного средства на поверхности посуды. Исследования содержимого баллонов инсектицидов, изъятых в торговых точках и на предприятии производителя, показали соответствие компонентов заявленному составу», — сообщили в ведомстве.
По данным следствия, дом семьи обрабатывался дихлофосом в день отравления, однако, как признался отец, помещение было проветрено недостаточно — открыта была лишь форточка. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие инсектицидных веществ в организмах погибших, предполагая, что накопление токсичных компонентов могло стать причиной смертельного отравления.

Читайте также:

Бойцы Росгвардии с начала 2024 года выехали по тревоге более миллиона раз

Полицейские в Приморье разыскали пенсионера, который почти сутки провел в лесу

12 цыган избили полицейского в Туле из-за замечания
#дети
#трагедия
#дом
#семьи
#отец
#ск рф
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бойцы Росгвардии с начала 2024 года выехали по тревоге более миллиона раз
29 октября 2024, 04:40

Фото: istock/blinow61

С начала 2024 года бойцы Росгвардии совершили более 1 миллиона выездов по сигналу «Тревога», включая выезды по заявкам оперативных дежурных органов внутренних дел.
За указанный период было доставлено в отделения МВД более 176 тысяч правонарушителей. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Сегодня, 29 октября, подразделения вневедомственной охраны Росгвардии отмечают 72-ю годовщину своего образования. Росгвардия охраняет более 830 тысяч объектов жилой и коммерческой недвижимости, а также порядка 430 тысяч учреждений различных форм собственности.

В этом году Росгвардейцы пресекли свыше 84 тысяч правонарушений, связанных с охраняемым имуществом. Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов, поздравляя личный состав с профессиональным праздником, отметил их вклад в зоне СВО, подчеркнув самоотверженность и высокую ответственность бойцов в защите граждан.

Читайте также:

Полицейские в Приморье разыскали пенсионера, который почти сутки провел в лесу

12 цыган избили полицейского в Туле из-за замечания

В Подмосковье дети заставили мальчика поджечь себе конечности холодным огнем
#подмосковье
#росгвардия
#дети
#мвд
#полицейские
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полицейские в Приморье разыскали пенсионера, который почти сутки провел в лесу
29 октября 2024, 04:03

Фото: istock/Edgar G. Biehle

В Кировском районе Приморского края полицейские нашли 67-летнего жителя поселка Горные Ключи, который заблудился в лесу и провел там почти сутки, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Сообщение о пропаже мужчины поступило утром в понедельник от его 59-летней супруги. Женщина рассказала, что муж уехал в лес на мопеде за шиповником и вечером позвонил, сказав, что заблудился. Он надеялся найти дорогу самостоятельно и попросил жену не обращаться к правоохранителям, но на следующее утро, когда снова не смог выйти к дому, мужчина сообщил об этом супруге, и та обратилась в полицию.

Полицейские оперативно отследили сигнал его мобильного телефона и выдвинулись в лес, несмотря на плохие погодные условия. Из-за дождя и размытой дороги поисковая группа сосредоточилась на ориентировании по азимуту сигнала, предполагая, что пенсионер мог двигаться вдоль реки. Спустя несколько часов они обнаружили его промокшего и замерзшего, но без травм, и доставили домой.

Читайте также:

12 цыган избили полицейского в Туле из-за замечания

В Подмосковье дети заставили мальчика поджечь себе конечности холодным огнем

Москвич угрожал пистолетом охраннику в метро
#подмосковье
#лес
#метро
#дети
#реки
#дороги
#пенсионер
#женщина
#супруги
#полицейские
#мужчины
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
12 цыган избили полицейского в Туле из-за замечания
Mash: В Туле толпа из 12 цыган избила полицейского из-за замечания
28 октября 2024, 22:15

Фото:iStock/ Kichigin

Толпа из 12 цыган избила сотрудника правоохранительных органов на Молодёжном бульваре в городе Тула.
37-летний сотрудник полиции при исполнении сделал замечание компании из 12 человек — они распивали спиртные напитки в общественном месте. На замечания молодые люди отреагировали с агрессией — они набросились на стража порядка и избили его. Полицейский был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Уже установлен микрорайон, в таборе которого живут нападавшие цыгане. Все участники конфликта разыскиваются.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформировал, что после убийства таксистки в Коркино цыган будут проверять по всему региону. Он также ​отметил, что ​лично контролирует ситуацию в Коркино, которая в настоящий момент нормализовалась.

Читайте также:

Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве женщины-таксиста в Коркино

Стали известны подробности об изрезавшем людей в российском гипермаркете мужчине

Цыгане терроризируют Коркино: народное восстание после зверского убийства таксистки и бездействие властей, что известно
#суд
#губернатор
#женщины
#человек
#компании
#люди
#спирт
#алкоголь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье дети заставили мальчика поджечь себе конечности холодным огнем
В Подмосковье ребёнок получил ожоги, выполняя опыт с холодным огнём
28 октября 2024, 19:07

Фото: iStock/ViktorCap

В Подмосковье девятилетний ребёнок получил жуткие ожоги во время выполнения опыта с огнём. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что днём ранее мальчик играл на детской площадке рядом со своим домом в СНТ «Журавли», куда приехал с родственниками. Вместе с друзьями он ставил эксперименты с холодным огнём. Ребята предложили мальчику поджечь руку и ногу, заверив, что это абсолютно безопасно. В итоге они доигрались и ребёнку обожгло конечности. Огонь они самостоятельно сбили и придумали историю о том, что мальчика якобы подожгли неизвестные и сбежали, чтобы родители не ругались.

Увидевшие жуткие ожоги родители вызвали скорую. Мальчика экстренно госпитализировали в московскую больницу им. Сперанского.

В настоящее время проводится проверка. Родители узнали, кто всё-таки виновен в травмах мальчика, и хотят добиться наказания.

Читайте также:

Родила из-за маткапитала и издевалась: под Омском младенца с травмами спасли от матери лишь после третьего избиения

Экс-участник шоу «Голос 60 » домогался 12-летней школьницы

Россиянин швырнул новорожденного на пол после конфликта с матерью ребенка
#ребёнок
#подмосковье
#ожоги
#госпитализация
#родители
#снт
#мальчик
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Москвич угрожал пистолетом охраннику в метро
В Москве задержали пассажира, угрожавшего работникам метро игрушечным пистолетом
28 октября 2024, 18:52

Фото: iStock/ Falombini

Пьяный пассажир метро угрожал работнику московского метро игрушечным пистолетом.
Мужчина требовал пропустить его бесплатно, сообщает прокуратура Москвы в своем Телеграм-канале.

«Пропусти меня бесплатно», — говорил задержанный.

23-летний пассажир настаивал на том, чтобы его пропустили без оплаты проезда. После отказа работников метрополитена, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина достал аэрозольный пистолет и начал угрожать расправой.

«В кратчайшие сроки на место происшествия прибыли полицейские и задержали правонарушителя. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и изъяли пистолет. Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», — проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк в Телеграм-канале.

Прокуратура Московского метрополитена отметила, что буйного пассажира привлекут к уголовной ответственности по статье 119 УК РФ («Угроза убийством»).



Читайте также:

На Замоскворецкой линии метро случился сбой из-за человека на пути

В московском метро агрессивный пассажир жестоко избил женщину

Поезд на БКЛ в метро Москвы убрали с линии из-за повреждения дверей
#метро
#бкл
#мвд
#сбой
#прокуратура
#ук
#пассажир
#пистолет
#полицейские
#мужчина
#происшествия
#ирина волк
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пакистанские талибы* похитили российского путешественника и требуют выкуп
28 октября 2024, 18:11

Фото: iStock/Juleta Martirosyan

Боевики пакистанской группировки «Хафиз Гюль Бахадур» похитили российского тревел-блогера Васю Щупальце (настоящее имя Игорь Бабко) и требуют выкуп. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Местные СМИ пишут, что талибы* требуют выкуп за похищенного гражданина России. При этом российское посольство в Пакистане пока не комментировало данный инцидент.

По данным канала, велотурист отправился с страну, чтобы снять новый ролик для своего блога. Однако 24 октября он перестал выходить на связь. 26 октября родственники забили тревогу и начали искать молодого человека. Известно, что последний раз он выходил на связь в городе Дера-Исмаил-хан.

Отмечается, что Вася Щупальце отправился в велопоход по странам Азии и Кавказа. Он объехал Индию, Монголию, Афганистан и другие государства региона. Конечной точкой его путешествия стал Пакистан.

Читайте также

«Талибан»* могут исключить из российского списка запрещенных организаций

В России назвали правительство Афганистана неинклюзивным

Бортников: Россия близка к снятию с талибов* статуса террористов

*движение Талибан признано террористическим и запрещено на территории России
#похищение
#путешествие
#блогер
#россия
#инцидент
#пакистан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На камеру попал прилёт БПЛА Железногорске Курской области
В сеть попало видео атаки беспилотника в Железногорск Курской области
28 октября 2024, 18:01

Фото: iStock/ Olena Bartienieva

Около дороги в Железногорске в Курской области упал беспилотник. Происшествие попало в объективы камер.
На видеозаписи видно, что дрон пикирует в нескольких метрах от проезжающих рядом автомобилей, сообщает Телеграм-канал Baza. Беспилотник упал недалеко от асфальтированной дороги. Разлетевшиеся осколки, к счастью, не задели автомобилистов, которые передвигались в тот момент по пути.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов проинформировал, что в регионе сбили уже восемь беспилотников самолётного типа.

«При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним, это очень опасно!» — говорит губернатор своих социальных сетях.

По словам Смирнова, 28 октября утром в Льговском районе украинский коптер нанёс удар по автомобилю местного жителя. На транспортное средство скинули пару взрывных устройств, из-за чего погибло двое людей, сидевших в машине.



Читайте также:

Российские военные сбили около 10 дронов ВСУ над Воронежской областью

В Минобороны назвали число сбитых за ночь украинских беспилотников

Три беспилотника ВСУ атаковали российский регион
#губернатор
#дороги
#военные
#беспилотник
#дрон
#ночь
#бпла
#регион
#всу
#минобороны
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бастрыкин поручил помочь полиции Азербайджана расследовать убийство актёра Ткача
28 октября 2024, 17:38

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил работникам ведомства оказать помощь азербайджанским коллегам в расследовании убийства актёра Иосифа Ткача. Его самого и его супругу на прошлой неделе убили в Баку.
Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе СК России. Подчёркивается, что помощь полиции Азербайджана будет оказываться с учётом подписанных двусторонних межведомственных соглашений между СК России и Генеральной прокуратурой Азербайджана, а также уже имеющегося опыта эффективного сотрудничества. Осуществлять взаимодействие будет управлению правового обеспечения и международного сотрудничества.

Напомним, на прошлой неделе подозреваемый в убийстве актёра Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Иосифа Ткача и его жены проник в их дом в Баку с целью ограбления. Артисту злоумышленник перерезал горло, а женщине нанёс несколько ударов по голове, от которых она скончалась.

Российскому зрителю Ткач известен по работе в телесериале «Граф Крестовский».

Читайте также:

Российский актер и его супруга найдены мертвыми в Азербайджане

Принял за любовника и зарезал: школьницы помогли найти убийцу, истязавшего 17-летнего подростка

Стала известна причина убийства зампреда движения «Зов народа» Еговцева
#помощь
#дом
#новости
#азербайджан
#убийство
#ск рф
#актёр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников