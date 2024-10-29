Произошло опасное сближение Boeing P-8 Poseidon и Су-35 ВКС России над Средиземным морем

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Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon, принадлежащий проамериканской коалиции, опасно сблизился с российским Су-35 ВКС, который выполнял запланированный полет над Средиземным морем. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Игнасюка, российский летчик проявил высокий профессионализм, своевременно предприняв необходимые меры для предотвращения столкновения.
Кроме того, он сообщил о происшествии в провинции Алеппо, где террористы сбросили два самодельных взрывных устройства с беспилотного летательного аппарата на позиции сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Эрназ. В результате атаки один сирийский военнослужащий получил ранения.
Ранее сообщалось, что в Сирии погиб капитан первого ранга Военно-Морского Флота Николай Михайленко. В понедельник, 21 октября, в Севастополе прошла церемония прощания с офицером. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Кроме того, он сообщил о происшествии в провинции Алеппо, где террористы сбросили два самодельных взрывных устройства с беспилотного летательного аппарата на позиции сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Эрназ. В результате атаки один сирийский военнослужащий получил ранения.
Ранее сообщалось, что в Сирии погиб капитан первого ранга Военно-Морского Флота Николай Михайленко. В понедельник, 21 октября, в Севастополе прошла церемония прощания с офицером. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова