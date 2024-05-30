Подполье сообщило об ударе в районе военного аэродрома в Староконстантинове

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Удар пришелся по микрорайону, примыкающему к военному аэродрому, который используется военными, в Староконстантинове Хмельницкой области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
«Один из ударов пришелся в микрорайон «Вокзал-2», который примыкает к военному аэродрому», — сказал он.
Лебедев отметил, что складские помещения в том районе используются военными. После удара из города выехали минимум 7 машин скорой помощи.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Над Азовским и Черным морями за ночь сбили восемь ATACMS и беспилотников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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