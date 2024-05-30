«Скоро будет освобождён»: ВС РФ ведут активные бои в районе Часов Яра и Волчанска

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Россия будет рассматривать передачу Украине истребителей F-16 как сигнал Запада в ядерной сфере, с таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для РИА Новости.
О последних новостях с полей специальной военной операции расскажет редакция «Радио 1».
Наступление российской армии на Харьковском направлении слегка затихло. Оно стартовало в начале мая, ВС РФ активно освобождали один населённый пункт за другим. Как сообщало американское издание The Washington Post, уже за первые недели наступления ВС РФ освободили больше территорий, чем ВСУ за период контрнаступления минувшим летом.
В беседе с NEWS.ru военный обозреватель полковник в отставке Геннадий Алехин заявил, что наступление ВС РФ в Харьковской области вновь активизируется с прежней силой, когда будет освобождено село Липцы. Так ВС РФ смогу соединить линию наступления с Волчанским направлением и продвинуться дальше.
При этом ВС РФ продолжают вести ожесточённые бои с врагом в Волчанске. Как пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», в связи с острой нехваткой личного состава командование ВСУ для сдерживания наступления российских войск перебросило в город подразделения 101 отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ. Подразделения 101 обро предприняли попытку контратаки и, понеся потери (около 20 человек), отошли на исходные позиции. Оставшиеся в городе группировки ВСУ продолжают удерживать высотные дома, где их уничтожают бойцы подразделения «Север».
Минувшей ночь ВСУ совершили крупную атаку на территории РФ в районе Крымского полуострова. Дежурными средствами ПВО уничтожены 8 оперативно-тактических ракет ATACMS над акваторией Азовского моря, а также 8 БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря около побережья Крымского полуострова.
Ракеты ATACMS передали Киеву западные союзники, запретив ВСУ бить ими по целям на территории РФ. Однако, эта атака далеко не первая, которую киевский режим совершил в обход договорённости с союзниками.
Соединённые Штаты Америки разрешили союзникам передать Киеву истребители F-16. В США также заявили, что их специалисты лично участвуют в подготовке украинских пилотов, которые смогут управлять западными истребителями.
В ответ на это глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, при этом данные самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение ВСУ, а их появление никак не изменит ситуацию на поле боя.
Лавров напомнил, что истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО. По его словам, подобными действиями Запад показывает, что готов на всё.
Российские силы продолжают вести активные бои за освобождение Часов Яра. В разговоре с РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что город будет освобождён в ближайшее время.
Как пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ВС РФ успешно продвигаются на Покровском и Артемовском направлениях. На фланге Авдеевки ВС РФ продвинулись севернее и южнее Нетайлово на участке шириной до 2.12 км на глубину до 700 метров. Подтянув резервы начали атаки широким охватом в южном направлении, планируют обойти Невельское и подойти к балке севернее Красногоровки. На Часовярском направлении продолжаются бои восточнее Калиновки, за микрорайон «Канал», под Ивановским и в районе Клещеевки, где российские войска закрепились на восточной окраине Алебастрового ставка на участке шириной до 1 км.
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Наступление в Харьковской области
Наступление российской армии на Харьковском направлении слегка затихло. Оно стартовало в начале мая, ВС РФ активно освобождали один населённый пункт за другим. Как сообщало американское издание The Washington Post, уже за первые недели наступления ВС РФ освободили больше территорий, чем ВСУ за период контрнаступления минувшим летом.
В беседе с NEWS.ru военный обозреватель полковник в отставке Геннадий Алехин заявил, что наступление ВС РФ в Харьковской области вновь активизируется с прежней силой, когда будет освобождено село Липцы. Так ВС РФ смогу соединить линию наступления с Волчанским направлением и продвинуться дальше.
При этом ВС РФ продолжают вести ожесточённые бои с врагом в Волчанске. Как пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», в связи с острой нехваткой личного состава командование ВСУ для сдерживания наступления российских войск перебросило в город подразделения 101 отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ. Подразделения 101 обро предприняли попытку контратаки и, понеся потери (около 20 человек), отошли на исходные позиции. Оставшиеся в городе группировки ВСУ продолжают удерживать высотные дома, где их уничтожают бойцы подразделения «Север».
Удар ракетами ATACMS по Крыму
Минувшей ночь ВСУ совершили крупную атаку на территории РФ в районе Крымского полуострова. Дежурными средствами ПВО уничтожены 8 оперативно-тактических ракет ATACMS над акваторией Азовского моря, а также 8 БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря около побережья Крымского полуострова.
Ракеты ATACMS передали Киеву западные союзники, запретив ВСУ бить ими по целям на территории РФ. Однако, эта атака далеко не первая, которую киевский режим совершил в обход договорённости с союзниками.
Угроза ядерной эскалации
Соединённые Штаты Америки разрешили союзникам передать Киеву истребители F-16. В США также заявили, что их специалисты лично участвуют в подготовке украинских пилотов, которые смогут управлять западными истребителями.
В ответ на это глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, при этом данные самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение ВСУ, а их появление никак не изменит ситуацию на поле боя.
Лавров напомнил, что истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО. По его словам, подобными действиями Запад показывает, что готов на всё.
Освобождение Часов Яра
Российские силы продолжают вести активные бои за освобождение Часов Яра. В разговоре с РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что город будет освобождён в ближайшее время.
«За Часов Яр, за южную сторону идут бои, но мы освобождаем, мы бережем наших бойцов для того, чтобы максимально было меньше потерь с нашей стороны. Я думаю, что в ближайшее время Часов Яр будет освобожден полностью», — прокомментировал ситуацию Водолацкий.
Как пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ВС РФ успешно продвигаются на Покровском и Артемовском направлениях. На фланге Авдеевки ВС РФ продвинулись севернее и южнее Нетайлово на участке шириной до 2.12 км на глубину до 700 метров. Подтянув резервы начали атаки широким охватом в южном направлении, планируют обойти Невельское и подойти к балке севернее Красногоровки. На Часовярском направлении продолжаются бои восточнее Калиновки, за микрорайон «Канал», под Ивановским и в районе Клещеевки, где российские войска закрепились на восточной окраине Алебастрового ставка на участке шириной до 1 км.
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Евгения Парфентьева