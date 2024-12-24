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Слюсарь: ночью над Ростовской областью ПВО уничтожило еще четыре дрона ВСУ

Фото: iStock/yucelyilmaz

Фото: iStock/yucelyilmaz

За прошедшую ночь в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области российское ПВО уничтожило еще четыре дрона ВСУ. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«За ночь в Миллеровском и Тарасовском районах уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы еще четыре БПЛА», — рассказал глава Ростовской области в своем telegram-канале.

При этом в регионе сохраняется опасность атаки беспилотников. По словам Слюсаря, пострадавших в результате происшествия нет. Также уточняется информация о повреждениях на земле.



Ранее «Радио 1» сообщало об атаке украинских беспилотников на военный аэродром Миллерово в Ростове. Там же вечером 23 декабря было сбито восемь БПЛА.

К тому же этой ночью атаке подверглась Запорожская область. Известно о сильных взрывах в городе Мелитополь. По предварительным данным в регионе сработала ПВО.

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#бпла
#происшествия
#опасность
#пво
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Солдаты Украины сдаются в плен ВС РФ через прямой контакт, чтобы их не убили ВСУ
24 декабря 2024, 06:31

Фото: iStock/Irina Piskova

Украинские солдаты сдаются в плен штурмовикам ВС РФ через прямой контакт, чтобы их не убили свои подразделения ВСУ. Этим поделился с РИА Новости замполит добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, состоящего из ранее служивших в рядах украинской армии и попавших в плен, с позывным «Жак».
По словам военного, те украинцы, кто осознанно желают сдаться, ждут подхода штурмовых групп РФ. О своем желании они сообщают посредством личного контакта с российскими солдатами.

Как отметил «Жак», украинские солдаты не поднимают традиционный белый флаг, так как в этом случае ВСУ уничтожают своих бойцов. Известно о многих случаях, когда сдавшихся убивали их же сослуживцы по пути следования к российским позициям.

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#вс рф
#сво
#украина
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Солдат ВС РФ: ликвидация польских наемников случилась во время их чаепития
24 декабря 2024, 05:56

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бойцы штурмовой роты горного мотострелкового соединения группировки «Центр» ликвидировали наемников из Польши во время их чаепития. Этим поделился с РИА Новости командир штурмовой роты Стефан Сазонов с позывным «Кобра».
По словам Сазонова, его группа подошла к опорному пункту польских наемников внезапно. Один из солдат пил чай, когда его окружили российские военные. Наемникам дали сигнал поднять руки и сдаться, однако только один последовал приказу. Второй начал отстреливаться, после чего российские бойцы ликвидировали врага.

Сазонов рассказал, что среди наемников только 15-20% имеют серьезную подготовку. Также он отметил, что в отличии от ВСУ, у иностранных военных гораздо лучшее вооружение, амуниция и техника.

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#чай
#всу
#солдат
#воздушная вс рф
#сво
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В Киеве сильные взрывы и объявлена воздушная тревога
24 декабря 2024, 05:35

Фото: iStock/Vadven

На фоне воздушной тревоги в Киеве прогремели сильные взрывы. Этим поделились в украинском РБК.
«В Киеве прозвучали взрывы», — сообщает издание.

Сейчас в Киевской области объявлена воздушная тревога. Также в регионе работает до семи средств ПВО. Жителей призвали перейти в укрытия.

Ранее «Радио 1» сообщало об атаке беспилотников ВСУ на военный аэродром Миллерово в Ростове. Из-за упавших БПЛА в лесополосе начался пожар.

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#бпла
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Пленный боец рассказал о зарплате наемников в рядах ВСУ
24 декабря 2024, 05:00

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Пленный боец ВСУ, мобилизованный младший лейтенант Павел Салий рассказал о зарплате наемников в рядах украинской армии. Этим он поделился с РИА Новости.
По словам пленного, зарплата мобилизованных украинцев начинается от 20 тысяч гривен, что равняется 475 долларам. При этом наемники ВСУ получали 3,5 тысяч долларов в месяц.

Об уровне зарплат Салий узнал во время подготовки в Старочах. В это время там находился иностранный легион. В их число входили военнослужащие по контракту, которые также обучались на полигоне.

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#зарплата
#всу
#наемники
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Пленный боец ВСУ: за неделю из батальона 71 бригады дезертировали 22 человека
24 декабря 2024, 03:44

Фото: iStock/Prostock-Studio

Как рассказал пленный боец ВСУ Павел Салий, за неделю из батальона 71 бригады дезертировали 22 солдата. Этим поделились в РИА Новости.
По словам мобилизованного младшего лейтенанта, новобранцы не прошли должного обучения и были направлены на повторную подготовку. Пройти ее следовало в 71-й отдельной егерской бригаде ВСУ. Также Салий отметил, что из-за массового дезертирства командованию приходилось бросать в бой неподготовленных солдат.

Ранее «Радио 1» сообщало о массовых дезертирствах в рядах ВСУ на Кураховском направлении. Как правило, основную часть солдат, переброшенную туда, составляли мобилизованные украинцы.

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#армия
#украина
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ВСУ совершили атаку на военный аэродром Миллерово в Ростове
Mash: ВСУ совершили атаку на военный аэродром Миллерово в Ростове
24 декабря 2024, 00:34

Фото: iStock/NiseriN

ВСУ совершили атаку на военный аэродром Миллерово в Ростове с помощью беспилотников. Этим поделились в Mash.
«ВСУ попытались атаковать военный аэродром «Миллерово» в Ростове — сбито уже больше 8 дронов. Из-за упавших обломков в лесополосе пожар», — сообщает telegram-канал.

Ранее «Радио 1» сообщало о сильном взрыве в городе Мелитополе в Запорожской области. По предварительной информации, причиной стала работа ПВО.

Также 23 декабря ВСУ совершили атаку на Ростовскую область. Данные о последствиях происшествия уточняются. По предварительной информации, пострадавших нет. Над регионом было сбито восемь беспилотников. Атака на область велась с 21:00.

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#атака
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#ростовская область
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В Мелитополе прозвучал сильный взрыв из-за работы ПВО
24 декабря 2024, 00:11

Фото: iStock/dzika_mrowka

В городе Мелитополе в Запорожской области прозвучал сильный взрыв. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Прозвучал громкий взрыв. По предварительным данным сработала ПВО», — написал политик в своем telegram-канале.

В городской администрации сообщили уже о двух взрывах. В Мелитополе объявлена опасность атаки БПЛА. По предварительным данным уничтожен один вражеский беспилотник. Подробности происшествия уточняются.

Ранее «Радио 1» писало об атаке беспилотников на Ростовскую область. В регионе средства ПВО смогли сбить восемь БПЛА. Пострадавших нет.

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#беспилотник
#взрыв
#бпла
#происшествия
#всу
#рф
#пво
#запорожская область
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The Economist: на Украине модернизируют ракету Trembita для ударов по Москве
23 декабря 2024, 23:37

Фото: iStock/Olena Bartienieva

На Украине началась модернизация ракеты Trembita для потенциальных ударов по Москве. Об этом пишет The Economist со ссылкой на источники.
«Базовая Trembita летит со скоростью 400 км/ч с дальностью полета 200 км. Разрабатывается более крупная и мощная модель, чтобы добраться до Москвы», — говорится в публикации журнала.

Серийное производство стартует после окончания полевых испытаний. В издании отмечают, что двигатель ракеты Trembita является современным ремейком импульсного двигателя за 200 долларов. Впервые он использовался на немецкой бомбе Фау-1 в 1944 году.

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#производство
#всу
#ракеты
#рф
#украина
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Слюсарь: российская ПВО отражает атаки ВСУ на Ростовскую область
23 декабря 2024, 22:03

Фото: iStock/ NiseriN

Силы ПВО отражают атаку ВСУ в Ростовской области, в районе Миллерово сбиты восемь беспилотников, передал врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своём Телеграм-канале.
«С девяти вечера силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку врага. На данный момент в районе Миллерово уже сбили восемь БПЛА», — обратил внимание временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области.

Юрий Слюсарь отметил, что системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку Вооружённых сил Украины.

Врио губернатора Ростовской области подчеркнул, что пострадавших нет, данные о последствиях на земле в настоящий момент уточняются.

18 декабря средства противовоздушной обороны сбили 10 украинских ракет в небе над Ростовской областью. Осколки сбитых ракет повредили остекление в доме по улице Речная. А во дворе частного дома по улице Карла Маркса нашли фрагмент ракеты.

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#пво
#ростовская область
#губернатор
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