Слюсарь: ночью над Ростовской областью ПВО уничтожило еще четыре дрона ВСУ

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За прошедшую ночь в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области российское ПВО уничтожило еще четыре дрона ВСУ. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«За ночь в Миллеровском и Тарасовском районах уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы еще четыре БПЛА», — рассказал глава Ростовской области в своем telegram-канале.
При этом в регионе сохраняется опасность атаки беспилотников. По словам Слюсаря, пострадавших в результате происшествия нет. Также уточняется информация о повреждениях на земле.
Ранее «Радио 1» сообщало об атаке украинских беспилотников на военный аэродром Миллерово в Ростове. Там же вечером 23 декабря было сбито восемь БПЛА.
К тому же этой ночью атаке подверглась Запорожская область. Известно о сильных взрывах в городе Мелитополь. По предварительным данным в регионе сработала ПВО.
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