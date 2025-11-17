В России оценили новое соглашение между Францией и Украиной

17 ноября 2025, 19:16

Военэксперт Кнутов: соглашение между Францией и Украиной — политическая акция

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Подписанное между Францией и Украиной соглашение об оказании военной помощи является политической акцией. Такую точку зрения выразил военный эксперт Юрий Кнутов.





Ранее стало известно, что соглашение подписано на 10 лет и предусматривает передачу Украине 100 истребителей Rafale и систем ПВО SAMP/T.





«Десять лет — 100 самолётов, по десять самолётов в год в среднем получается. Мне кажется, это погоды не сделает для киевского режима. Поставка десяти или 15 самолётов в год принципиально на ситуацию на фронте повлиять не может», — отметил Кнутов в разговоре с RT.

«Это дешевенькие информационно-пропагандистские трюки для того, чтобы скрыть истинные намерения зарубежного вояжа Зеленского. Очередной "95-й квартал". Никакой ценности указанное военное соглашение с Францией для Украины не имеет», — уверен эксперт.