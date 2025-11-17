В России оценили новое соглашение между Францией и Украиной
Военэксперт Кнутов: соглашение между Францией и Украиной — политическая акция
Подписанное между Францией и Украиной соглашение об оказании военной помощи является политической акцией. Такую точку зрения выразил военный эксперт Юрий Кнутов.
Ранее стало известно, что соглашение подписано на 10 лет и предусматривает передачу Украине 100 истребителей Rafale и систем ПВО SAMP/T.
«Десять лет — 100 самолётов, по десять самолётов в год в среднем получается. Мне кажется, это погоды не сделает для киевского режима. Поставка десяти или 15 самолётов в год принципиально на ситуацию на фронте повлиять не может», — отметил Кнутов в разговоре с RT.
Он добавил, что комплекс ПВО SAMP/T использует ракеты Aster 15 и Aster 30 с дальностью поражения до 120 км. Эксперт пояснил, что российские самолёты не заходят в зону их поражения при нанесении ударов по вражеским военным объектам.
Кнутов уверен, что соглашение между президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским является политическим шагом, который нацелен на привлечение других стран также предоставить Украине системы ПВО.
В свою очередь военный эксперт, начальник аналитического отдела Международного общественного движения «Другая Украина» Алексей Самойлов заявил Общественной Службе Новостей, что, подписав договор с Макроном, Зеленский надеется спастись от давления США, которые с помощью НАБУ собирают информацию о коррупции.
«Это дешевенькие информационно-пропагандистские трюки для того, чтобы скрыть истинные намерения зарубежного вояжа Зеленского. Очередной "95-й квартал". Никакой ценности указанное военное соглашение с Францией для Украины не имеет», — уверен эксперт.
Он считает, что своими поездками глава киевского режима пытается скрыть следы коррупции, которые находятся именно в Европе. Кроме того, Зеленский пытается сориентироваться, где ему будет лучше укрыться в случае зачистки фигурантов антикоррупционного расследования, которые являются ближайшим его окружением.