Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

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За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 6 БПЛА над территорией Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области», — отмечается в Telegram-канале МО РФ.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Пьяный военный ВСУ сильно избил и изнасиловал знакомого в гостинице. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова