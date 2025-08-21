Украинцы готовы уступить территории России ради прекращения конфликта
BZ сообщает о смене настроений в украинском обществе на фоне переговоров
Всё больше граждан Украины готовы согласиться на территориальные уступки в пользу России ради завершения конфликта, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung со ссылкой на опросы жителей Одессы. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил возможность договорённостей между Путиным и Зеленским.
Немецкая газета Berliner Zeitung со ссылкой на беседы с жителями Одессы сообщает о значительном изменении настроений в украинском обществе.
«Десятки разговоров с прохожими в Одессе показывают, что мнение украинцев о возможном мире изменилось. Уступки, которые еще недавно казались невозможными, теперь многими приняты», — отмечает издание.
По данным BZ, общественное мнение всё чаще склоняется к возможности передачи территорий в обмен на мир с Россией и возобновление двусторонних связей.
Эти настроения возникают на фоне активных переговоров между Россией, США и Украиной. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News допустил, что в случае встречи Владимир Путин и Владимир Зеленский могут договориться по вопросам территорий и безопасности. Вэнс также подчеркнул, что американская администрация получила конкретные детали переговорных позиций России и Украины и работает над ними.
Официальный Киев пока сохраняет жёсткую позицию. Как сообщает Financial Times, Украина не примет условий мирного соглашения, если оно будет предусматривать территориальные уступки России. В подготовленном для встречи в Вашингтоне документе подчёркивается, что прочный мир должен основываться не на уступках и бесплатных подарках Путину, а на сильной системе безопасности.