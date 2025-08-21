21 августа 2025, 06:10

BZ сообщает о смене настроений в украинском обществе на фоне переговоров

Фото: Istock/reflection_art

Всё больше граждан Украины готовы согласиться на территориальные уступки в пользу России ради завершения конфликта, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung со ссылкой на опросы жителей Одессы. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил возможность договорённостей между Путиным и Зеленским.





Немецкая газета Berliner Zeitung со ссылкой на беседы с жителями Одессы сообщает о значительном изменении настроений в украинском обществе.



«Десятки разговоров с прохожими в Одессе показывают, что мнение украинцев о возможном мире изменилось. Уступки, которые еще недавно казались невозможными, теперь многими приняты», — отмечает издание.