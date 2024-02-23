Вдова русского солдата рассказала об удивительном побеге мужа из украинского плена.

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Российский боец по имени Григорий, уроженец города Ржев, в июле 2023 года попал в плен к украинцам. Несмотря на ранение, он не только сумел сбежать сам, но и помог выбраться своему сослуживцу.
Об этом рассказала вдова 32-летнего парня по имени Марина. Ребята ночью добрались до какой-то деревни, откуда смогли связаться со своими. После излечения Григорий вернулся к боевым товарищам, передаёт RT.
Она также рассказала, что муж на свои деньги купил УАЗ и ездил на нём, собирая раненых и погибших товарищей. Сам боялся только одного: что его не смогут забрать с поля боя и похоронить по-человечески. За два дня до гибели позвонил жене и сказал: «Это мой последний выход». Наверное, что-то чувствовал.
На СВО парень ушёл по повестке. В ноябре прошлого года его группа попала под атаку беспилотников в Работине. Орден Мужества Григория останется вдове и маленькому ребёнку.
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«Он ребят называл сынками, закрывал их своим телом во время обстрелов, хотя старше их был ненамного», — с печалью и гордостью говорит Марина.
На СВО парень ушёл по повестке. В ноябре прошлого года его группа попала под атаку беспилотников в Работине. Орден Мужества Григория останется вдове и маленькому ребёнку.
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Александр Бойцов