Собянин: средства ПВО сбили еще один БПЛА, атаковавший Московский регион
Средства ПВО Минобороны сбили очередной вражеский беспилотник, который атаковал Московский регион. Об этом сообщает мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбит ещё один БПЛА, атаковавший Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — передает глава города в своем telegram-канале.
Ранее Собянин уже сообщал о сбитии вражеского беспилотника, который атаковал Москву. По информации Shot, взрыв уничтожения дрона был слышен в Зеленограде, Коммунарке, Дедовске и Прокшино.