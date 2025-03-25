Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Остановка наступления в Курской области и удары по позициям ВСУ под Херсоном: последние новости СВО

Остановка наступления в Курской области и удары по позициям ВСУ под Херсоном: последние новости СВО

Фото: istockphoto/MikeMareen

Фото: istockphoto/MikeMareen

Российские вооружённые силы продолжают демонстрировать успехи на ключевых направлениях специальной военной операции. В Курской области ВС РФ стремительно продвигаются в Пантелеймоновку, вытесняя украинские войска. Подробнее о ситуации на других участках фронта расскажет «Радио 1».

Курская область

На Сумском направлении ситуация остаётся напряжённой. В районе Поповки российский гарнизон продолжает удерживать свои позиции, несмотря на крайне сложные условия. В ночь с 24 на 25 марта противник предпринял несколько попыток сломить сопротивление, но безуспешно. В Демидовке также продолжаются ожесточённые бои. Украинская пехота регулярно пытается взять село под контроль, однако терпит поражение.

WSJ: В Курской области солдаты ВСУ отступали ещё до получения приказа
WSJ: В Курской области солдаты ВСУ отступали ещё до получения приказа

На «Покровской дуге» российские войска не только остановили контрнаступление ВСУ, но и смогли перехватить стратегическую инициативу.

Херсонское направление

На Херсонском направлении российские войска провели серию атак с использованием фугасных авиабомб, уничтожив склады с беспилотниками в населённых пунктах Отрадокаменка и Томарино. Также дрон-камикадзе ликвидировал лодку с десантом противника, которая пыталась высадиться на левом берегу Днепра. Тем временем ВСУ продолжают обстреливать мирные сёла на левобережье: за сутки было зафиксировано 42 артиллерийских удара.

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Запорожкое направление

На Запорожском направлении российские войска продолжают наступление в районе Лобкового и Малых Щербаков, сталкиваясь с сильным сопротивлением со стороны ВСУ, которые перебросили сюда дополнительные резервы.


Купянское направление

На Купянском направлении российские войска ведут наступление на нескольких участках, добиваясь тактических успехов. Отмечено расширение подконтрольной территории в направлении Каменки, где со стороны Тополей российские силы продвинулись на одну лесополосу, усиливая давление на противника.

«Моральные уроды»: Алаудинов жёстко отозвался о ВСУ после удара по ГИС «Суджа»
«Моральные уроды»: Алаудинов жёстко отозвался о ВСУ после удара по ГИС «Суджа»

Покровское направление

На Покровском фронте обстановка напоминает затяжную битву. Обе стороны вводят свежие резервы, но линия соприкосновения остаётся практически неизменной. На левом фланге украинские вооружённые силы предприняли неудачные попытки контратаковать к югу от Удачного. В районе Котлино российские войска сосредоточили усилия на укреплении своих тактических позиций.

Читайте также:

Бойцы ВС РФ спасли солдата ВСУ, пролежавшего под завалами восемь дней под Курском

Жительница Курской области рассказала, как полгода пряталась от ВСУ по подвалам

Российская армия уничтожила 10 станций Starlink и 25 пунктов управления БПЛА
#дрон
#бпла
#контроль
#всу
#вс рф
#курская область
#контрнаступление
#статьи
#сво
В Кашире поздравили с Днём рождения сына участника СВО
25 марта 2025, 10:11

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Первый заместитель главы городского округа Кашира Евгений Тертышников поздравил с Днём рождения 12-летнего Максима, чей отец находится в зоне специальной военной операции. Мальчик учится в школе № 4, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В честь праздника Евгений Сергеевич подарил ему колонку и пожелал успехов в учёбе и творчестве. К поздравлениям также присоединился депутат Совета депутатов Каширы Сергей Сычёв.

Максим увлекается рисованием, особенно любит изображать пейзажи и портреты карандашом. В свободное время он слушает музыку, помогает маме и с удовольствием готовит. В будущем мечтает стать поваром.

Учителя школы отмечают его ответственность, доброжелательность и старательность. Максим легко находит общий язык с одноклассниками и проявляет большой интерес к учёбе.

Читайте также:

В МФЦ Каширы можно оформить загранпаспорт через криптокабину

Глава городского округа Кашира провел выездной прием жителей в поселке Ледово

В Кашире 98-летней труженице тыла установили новую плиту
#школы
#кашира
#учителя
#день рождения
#поздравление
#подмосковье
#подарок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бойцы ВС РФ спасли солдата ВСУ, пролежавшего под завалами восемь дней под Курском
RT: В Курской области спасли пролежавшего восемь дней под завалами бойца ВСУ
25 марта 2025, 09:35

Фото: iStock/Irina Piskova

В Курской области российские военные провели операцию по спасению бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), который провел восемь дней под завалами. Об этом сообщает телеканал RT.
Согласно информации, полученной от спасенного солдата, он оказался в плену у бойцов 30-го мотострелкового полка Вооруженных сил России. Украинец рассказал, что прибыл в Курскую область на ротацию в начале марта, однако его сослуживцы, по его словам, были практически все уничтожены в результате ударов российской армии.

Спасенный боец также в беседе с телеканалом отметил, что перед отправкой в зону боевых действий проходил обучение в Великобритании. По его словам, инструктаж проводили 20-летние канадские военные, которые не имели достаточного опыта.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Жительница Курской области рассказала, как полгода пряталась от ВСУ по подвалам

Певица Понаровская исполнила песню «Мой ангел» на стихи Марии Захаровой

Силы ПВО РФ уничтожили пять украинских БПЛА над Крымом
#сво
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жительница Курской области рассказала, как полгода пряталась от ВСУ по подвалам
Жительница Курской области рассказала, как полгода пряталась от ВСУ по подвалам
25 марта 2025, 08:29

Фото: istockphoto/Андрей Клеменков

Пожилая жительница села Махновка в Суджанском районе Курской области рассказала, как более полугода скрывалась от солдат ВСУ. По её словам, они с мужем и сыном прятались по подвалам, в тёмное время суток перебираясь из дома в дом.
В разговоре с корреспондентом РИА Новости женщина рассказала, что ей очень помогала вера в Бога. В самые тяжёлые и страшные дни она буквально засыпала и просыпалась с Библией в руках, постоянно молилась за себя и близких.

«Полгода мы в подвале, мы как слепые котята там были, ни времени, ничего там не знали и не понимали. Меня спасли молитвы, девочки, особенно во время прилётов. Понимаете, есть 90-й псалом о том, что хоть тысяча стрел будет лететь, ни одна тебя не коснется, увидишь спасенье свое… И я вот это спасение постоянно видела», — рассказала пожилая женщина.

Ей и её семье посчастливилось выжить и дождаться возвращения российских войск, изгнавших ВСУ. Теперь сельчанам предстоит заново привыкать к мирной жизни, восстанавливать разрушенное хозяйство и благодарить Бога за спасение.

Читайте также:

Жительница Суджи: ВСУ обещали расстрелять мирных жителей за отсутствие пропусков

ВСУ обстреляли храм в Судже, возбуждено уголовное дело

Россиянка пострадала в Курской области из-за атаки украинского БПЛА
#спасение
#женщина
#новости
#всу
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Певица Понаровская исполнила песню «Мой ангел» на стихи Марии Захаровой
25 марта 2025, 08:19

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

В БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге состоялась долгожданная премьера песни «Мой ангел», написанной на музыку известного композитора Максима Фадеева. Об этом в своем Telegram-канал написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Исполнительницей стала Ирина Понаровская, которая впервые представила это произведение, наполненное глубокими эмоциями и размышлениями о тяжелых утратах, с которыми сталкиваются матери погибших солдат.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ, текст песни стал результатом трехлетних размышлений и общения с матерями участников специальной военной операции на Украине.

«Этими эмоциями я жила три года: общалась с матерями погибших ребят, читала их письма, участвовала в их мероприятиях в поддержку тех, кто сражается», — отметила Захарова.

Песня «Мой ангел» отражает душевную боль и надежду, которые испытывают матери, потерявшие сыновей. В первом куплете звучат строки: «Я птица, сбитая на взлете, мне до тебя не долететь. Ты высоко паришь — ты на свободе, а мне осталось только петь».

Захарова призналась, что долго не могла начать работу над словами песни, пропуская через себя чувства матерей. Она также отметила сложности выбора артиста, который смог бы искренне передать эти эмоции и подарить надежду на будущее после утраты.

Читайте также:

Захарова: На фоне ударов ВСУ по энергетике у РФ есть право на симметричный ответ

Захарова: Слова президента Италии Маттарелы о ядерном оружии России — враньё

Захарова плакала при перечислении пострадавших от преступлений ВСУ детей
#концерт
#мид
#птица
#письма
#мид рф
#песня
#эмоции
#солдат
#захарова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Силы ПВО РФ уничтожили пять украинских БПЛА над Крымом
25 марта 2025, 07:29

Фото: iStock/e-crow

В течение прошедшей ночи дежурные силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые пытались проникнуть в воздушное пространство над Республикой Крым. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», — указано в сообщении в Telegram-канале.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Читайте также:

Украине придется отказаться от членства в НАТО

Российская армия уничтожила 10 станций Starlink и 25 пунктов управления БПЛА

Жительница Суджи: ВСУ обещали расстрелять мирных жителей за отсутствие пропусков
#сво
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате