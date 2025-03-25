ВС РФ сдержали натиск ВСУ у села Поповка в Белгородской области, противник отошел

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По итогам минувшего дня российские бойцы смогли сдержать натиск ВСУ в районе села Поповка в Белгородской области, противник вынужден был вернуться на свои изначальные позиции. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел Спецназа».
«По итогу вчерашнего дня украинский наскок на Поповку не увенчался успехом. Наши бойцы-пограничники, несмотря ни на что, несмотря на попытки штурма 8-м полком ССО Украины, несмотря на удары дронов, сдержали натиск», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом бою выжили все российские бойцы. Некоторые получили ранения, но их оперативно эвакуировали. При этом боевики отступили на те позиции, с которых прибыли.
Минувшей ночью ВСУ наносили артиллерийские удары по Поповке, а интенсивность атак вражеских ПБЛА указывает на то, что противник не оставит попыток атаковать село, чтобы закрепиться. Эти атаки будут проходить параллельно с атаками на Демидовку, где находится группа ВСУ, которая прячется в жилых домах. Штурмовики ВС РФ проводят операцию по зачистке местности.
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