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Россия и Украина стянули технику и резервы к границе Белгородской области

Фото: istockphoto/Leestat

Фото: istockphoto/Leestat

Вооружённые силы Украины (ВСУ) ещё сохраняют серьёзное количество резервов вблизи границы с Белгородской областью. Более того — к месту недавней попытки прорыва стягивается дополнительная военная техника.
Об этом сообщил телеграм-канал «Два майора». В целом на 25 марта обстановка на этом участке по-прежнему остаётся напряжённой. Российские войска также перебросили к границе дополнительные подразделения и технику, чтобы не дать противнику предпринять новую атаку.

«ВСУ не удается реализовать свой замысел по прорыву нашей обороны», — отмечают авторы телеграм-канала.

Украинские военные продолжают обстреливать приграничные районы Белгородской области, указано в сообщении. Прилёты фиксировались в населённых пунктах Ясные Зори, Черемошное и Шебекино. Мирное население находится под постоянной угрозой, заключают авторы публикации.

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Под Суджей бойцы «Ахмата» сбили БПЛА ВСУ и спасли американского журналиста
25 марта 2025, 11:12

Фото: istockphoto/bwb-studio

Бойцы спецназа «Ахмат» защитили от украинского дрона американского журналиста Патрика Ланкастера и его оператора, которые снимали репортаж о событиях в Курской области. Это произошло в окрестностях села Рубанщина Суджанского района.
Солдаты чеченского батальона и работники прессы ехали в кузове пикапа, сообщает телеграм-канал «Патрик Ланкастер Новости сегодня» (Patrick Lancaster News Today). В кабине находились несколько мирных жителей и имам, служащий в «Ахмате» в качестве военного священника. Внезапно машину начал преследовать украинский FVP-дрон.

Бойцы «Ахмата» начали стрелять по беспилотнику из автоматов и дробовика. Тот сначала набрал высоту, но потом снова стал приближаться, явно заходя в пике для атаки. Наконец удачными выстрелами дрон удалось сбить. Реакция спецназовцев и журналистов, попавшая на видео, была очень бурной. Среди криков можно различить: «"Ахмат" - сила!» и «We're alive (англ.: "Мы живы!" - прим. ред.)», а потом Ланкастер пожимает руку улыбающемуся рыжебородому солдату и с чувством говорит по-русски: «Спасибо!».

И у самого ведущего телеграм-канала, и у его коллеги были большие шевроны с надписью «Пресса», но это никак не повлияло на намерения оператора украинского дрона. Напротив, Ланкастер предположил, что охота за ним была целенаправленной, ведь Киев назначил за голову репортёра награду.

Патрик Ланкастер — ветеран Военно-морских сил США. В 2014 году он переехал в Донецк, где в качестве независимого журналиста стал снимать сюжеты о военных действиях в Донбассе. Затем продолжил деятельность военного корреспондента в ходе спецоперации. Его цель — донести объективную информацию о происходящем до западной аудитории.

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Жительница Суджи рассказала о намеренном разрушении домов силовиков боевиками ВСУ
Жительница Суджи: ВСУ поджигали дома силовиков в Курской области
25 марта 2025, 11:10

Фото: iStock/Bilanol

Боевики ВСУ намеренно поджигали дома сотрудников силовых структур в Судже Курской области. Об этом рассказала местная жительница Светлана, эвакуированная из города после его освобождения. Ее слова приводит ТАСС.
«Дома горели: во-первых, били по ним, во-вторых, поджигали их. По какому принципу они дома выбирали — не знаю, но обязательно они (ВСУ — ред.) поджигали дома полицейских, таможенников, пограничников», — рассказала женщина.

Она вспомнила, как боевики заходили в дома и по фото или форме понимали, кто там раньше жил. Жилье сотрудников силовых структур разрушали и даже убивали домашних животных.

Ранее пожилая жительница села Махновка в Суджанском районе Курской области рассказала, как более полугода скрывалась от солдат ВСУ. По её словам, они с мужем и сыном прятались по подвалам, в тёмное время суток перебираясь из дома в дом.

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ВС РФ сдержали натиск ВСУ у села Поповка в Белгородской области, противник отошел
«Архангел Спецназа»: наскок ВСУ на белгородскую Поповку не увенчался успехом
25 марта 2025, 10:39

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

По итогам минувшего дня российские бойцы смогли сдержать натиск ВСУ в районе села Поповка в Белгородской области, противник вынужден был вернуться на свои изначальные позиции. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел Спецназа».
«По итогу вчерашнего дня украинский наскок на Поповку не увенчался успехом. Наши бойцы-пограничники, несмотря ни на что, несмотря на попытки штурма 8-м полком ССО Украины, несмотря на удары дронов, сдержали натиск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом бою выжили все российские бойцы. Некоторые получили ранения, но их оперативно эвакуировали. При этом боевики отступили на те позиции, с которых прибыли.

Минувшей ночью ВСУ наносили артиллерийские удары по Поповке, а интенсивность атак вражеских ПБЛА указывает на то, что противник не оставит попыток атаковать село, чтобы закрепиться. Эти атаки будут проходить параллельно с атаками на Демидовку, где находится группа ВСУ, которая прячется в жилых домах. Штурмовики ВС РФ проводят операцию по зачистке местности.

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#остановка
#село
#новости
#всу
#вс рф
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Проект «Герои Подмосковья» помогает участникам СВО реализовать себя в мирное время
25 марта 2025, 10:30

Фото: istockphoto / Supatman

Вице-губернатор Московской области Мария Нагорная сообщила, что кадровая программа «Герои Подмосковья» создана для поддержки участников СВО, желающих освоить новые профессии, получить образование и реализовать себя в гражданской сфере.
Власти региона отмечают, что военнослужащие, проявившие героизм и получившие ценный управленческий опыт в экстремальных условиях, должны иметь возможность применить свои навыки в мирное время. Именно для этого запущен проект «Герои Подмосковья», который помогает бойцам СВО построить карьеру в государственных и коммерческих структурах.

«Современные реалии таковы, что, возможно, именно этот опыт поможет им проявить себя "на гражданке", даст возможность находить такие пути решения „мирных“ проблем, которые мы просто не видим», — подчеркнула Нагорная.

Программа уже привлекла 538 участников, из которых 257 — действующие бойцы спецоперации. Подать заявку на участие в проекте можно до 30 апреля. Тестирование пройдёт с 1 по 29 мая, затем с 30 мая по 24 июня состоятся собеседования. Финалистов зачислят на программу 1 июля.

Обучение в формате очно-заочной профессиональной переподготовки продлится с 15 сентября 2025 года по 15 сентября 2026 года. Принять участие могут действующие и бывшие бойцы спецоперации, имеющие высшее образование и гражданство РФ. Обучение проводится бесплатно.

Лучшие выпускники программы получат предложения о трудоустройстве или будут включены в кадровый резерв. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подчеркнул, что проект «Герои Подмосковья» реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — сказал Воробьев.

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Житель Запорожья рассказал об отношении к демобилизованным солдатам ВСУ
Житель Запорожья: Большинство людей безразличны к демобилизованным ВСУ
25 марта 2025, 10:29

Фото: iStock/Michele Ursi

Большинство жителей города Запорожье, находящегося под контролем киевских властей, относятся с безразличием к демобилизованным военнослужащим ВСУ. Об этом рассказал местный житель, бывший сотрудник экстренных служб Виктор, его слова приводит ТАСС.
«Некоторые смотрят с сочувствием. Это, в основном, женщины. Некоторые наоборот. Особенно водители маршрутных такси, ведь они (военнослужащие ВСУ — ред.) ездят в них бесплатно», — рассказал Виктор.

По его словам, большинство жителей равнодушны по отношению к демобилизованным ВСУ. И таких людей стало намного больше, чем в 2022 году. Тогда их еще жалели, а сейчас даже внимания не обращают, отметил мужчина.

Ранее пожилая жительница села Махновка в Суджанском районе Курской области рассказала, как более полугода скрывалась от солдат ВСУ. По её словам, они с мужем и сыном прятались по подвалам, в тёмное время суток перебираясь из дома в дом.

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