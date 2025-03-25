Россия и Украина стянули технику и резервы к границе Белгородской области

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) ещё сохраняют серьёзное количество резервов вблизи границы с Белгородской областью. Более того — к месту недавней попытки прорыва стягивается дополнительная военная техника.
Об этом сообщил телеграм-канал «Два майора». В целом на 25 марта обстановка на этом участке по-прежнему остаётся напряжённой. Российские войска также перебросили к границе дополнительные подразделения и технику, чтобы не дать противнику предпринять новую атаку.
Украинские военные продолжают обстреливать приграничные районы Белгородской области, указано в сообщении. Прилёты фиксировались в населённых пунктах Ясные Зори, Черемошное и Шебекино. Мирное население находится под постоянной угрозой, заключают авторы публикации.
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«ВСУ не удается реализовать свой замысел по прорыву нашей обороны», — отмечают авторы телеграм-канала.
Украинские военные продолжают обстреливать приграничные районы Белгородской области, указано в сообщении. Прилёты фиксировались в населённых пунктах Ясные Зори, Черемошное и Шебекино. Мирное население находится под постоянной угрозой, заключают авторы публикации.
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Александр Бойцов